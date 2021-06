Sebastian Bach trolls Chris Jericho sur Twitter

Sébastien Bach traîné Chris Jericho au Twitter, moins d’un an après l’ancien RANGÉE DE DÉPANNAGE le chanteur a fustigé le FOZZY leader sur les allégations selon lesquelles Jéricho utilise des pistes vocales préenregistrées lors de performances live.

Plus tôt aujourd’hui, Chris a tweeté une nouvelle photo de lui et l’a sous-titrée “#NewProfilePic”. Quelques heures plus tard, Bach répondu à Jérichotweet de , écrivant : “#OldProfilePic” et comprenant un emoji de visage clin d’œil jetant un baiser.

Bach initialement accusé Jéricho de “mimer sur une bande” à FOZZY concerts dans une publication sur les réseaux sociaux en juillet dernier. En réponse, le lutteur devenu rockeur a insisté sur le fait qu’il n’avait “jamais rien mimé” et a défié Bach à un “singoff” avec “pas d’effets, pas de réglage, pas de conneries”, en disant “Bas est un grand chanteur… mais je suis meilleur”.

Dans les mois qui suivirent, Bach élevé Jérichola synchronisation labiale présumée à plusieurs reprises, le plus récemment en janvier dans une interview avec L’hebdomadaire du Verseau. Interrogé spécifiquement sur sa querelle avec Chris, Sébastien a déclaré: “J’ai l’esprit ouvert sur tout le monde. Si je lis la suite Blabbermouth.com [sic] qu’un groupe dit : “Nous sommes l’avenir du rock’n’roll et nous sommes la prochaine chose après LES PIERRES QUI ROULENT,’ Je pense que ça doit être incroyable ! Qu’est-ce que j’ai raté ? J’ai donc regardé une vidéo au cours de laquelle le chanteur mimant à 100% sur une cassette sur scène au Rockpile à Toronto. Je me suis dit ‘C’est bizarre, ce n’est pas la prochaine PIERRES QUI ROULENT.’ Alors, je regarde une autre vidéo où il s’ouvrait pour NICKELBACK dans une arène et, encore une fois, il mime sur une cassette. Vous pouvez aller le regarder par vous-même. Puis quelqu’un a dit : ‘Voici un clip de lui chantant en direct. Legit, mon frère.’ Et c’est encore lui qui mime sur une cassette. C’est une évidence folle. Ce n’est pas mon opinion, c’est un fait. Ce n’est pas moi qui commence un combat. Mais ne me dis pas ce qu’est chanter en live, parce que je n’ai jamais utilisé de cassette. Je ne sais même pas comment faire ça.”

Bach également abordé le fait que Jéricho l’a accusé d’avoir un nom de scène moins qu’original après Sébastien claqué Jéricho pour copier le nom d’un RANGÉE DE DRAPAGE tournée pour FOZZY.

“J’ai échangé quelques lettres de mon nom de famille légal [Bierk]. Qui est Mangouste McQueen?” Bach demandé en faisant référence à Jérichoest d’origine FOZZY nom de scène. « Quel genre de nom de scène est-ce ?

“Que diriez-vous de ceci: la lutte professionnelle est nulle”, a-t-il ajouté. “Tout le monde aimerait être une rock star. C’est hilarant. Évidemment, tout ce que vous avez à faire est de [record] une cassette, montez sur scène et sautez. Vous pouvez sauter de la colonne montante et faire des jumping jacks. Peu importe si vous mime sur bande.”

Jérichola réaction la plus publique à BachLa critique est venue dans un tweet de janvier. À l’époque, il a écrit: “On m’a dit que @sebastianbach continue de faire tout son possible pour m’enterrer. Ma réponse est la suivante … soyez mon invité! Vous avez droit à votre opinion et cela n’affecte pas moi de toute façon. J’apprécie toujours votre travail sur les 3 premiers albums @OfficialSkidRow et j’attends avec impatience votre nouvel album. “

Lorsque Bach a d’abord rendu public son Jéricho accusation, FOZZY guitariste Quartier riche appelé Sébastien “universellement détesté” et a dit que voir Bach “s’en prendre publiquement au seul gars dont j’aie jamais vu prononcer un mot gentil à son sujet est triste.”

Sébastien, qui a parlé ouvertement des groupes de rock utilisant des pistes d’accompagnement préenregistrées lors de concerts, a ensuite tenté d’expliquer son explosion en écrivant: “Je n’essaie de battre personne sur quoi que ce soit. J’essaie en fait de dire bonjour Chris peut-être que tu as raison, peut-être que je vais arrêter de chanter en direct et de caracoler pendant que la cassette passe comme toi Chris. J’en ai marre d’essayer si fort que c’est comme me cogner la tête contre le mur.”

Après une autoproclamée Bach fan a appelé Sébastien “un connard” sur Twitter pour avoir tiré “les premiers coups” dans sa guerre des mots avec Jéricho, Bach est revenu avec: “Hé mec f *** you. J’ai passé ma vie à apprendre à chanter en direct sur scène. Quand quelqu’un arrive et mime une cassette, ça craint pour tous les autres qui ne le font pas. Vous veux aller voir un bon match de catch. N’appelle pas ça du rock and roll”.



#OldProfilePic ? – Sebastian Bach (@sebastianbach) 4 juin 2021

