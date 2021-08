Sebastian Baez obtient la place pour la phase suivante après avoir remporté le tour de qualification

25/08/2021

Le à 22:00 CEST

Le joueur argentin Sébastien baez, numéro 155 de l’ATP, a remporté le tour de qualification de l’US Open en une heure et trente-trois minutes par 6-3 et 7-5 à l’américain Govind nanda, numéro 478 de l’ATP. Après ce résultat, le vainqueur ajoute de nouveaux points à son classement pour se qualifier pour l’US Open.

Les données recueillies sur le match montrent que Baez a réussi à casser le service de son adversaire 6 fois, a atteint une efficacité de 74% au premier service, a commis 4 doubles fautes et a remporté 62% des points de service. Quant au joueur de tennis américain, il a réussi à casser le service de son adversaire 3 fois et ses données d’efficacité sont de 76%, 2 doubles fautes et 48% de points obtenus au service.

Dans le tournoi New York (US Open) il y a une phase de qualification préliminaire où les joueurs les moins bien classés doivent obtenir le plus de points possibles pour obtenir une place dans le tournoi officiel. 128 joueurs de tennis participent à cette étape spécifique. De plus, il se déroule entre le 24 août et le 12 septembre sur un court en dur à ciel ouvert.