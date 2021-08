Sebastián Córdova : “Nous continuons à nous battre et nous visons la médaille”

Après avoir perdu contre Brésil, la L’équipe mexicaine s’efforce déjà de battre le Japon hôte afin d’obtenir la médaille de bronze à Tokyo. Malgré le résultat, le milieu de terrain Sébastien Cordoue il était optimiste qu’il pourrait gagner le métal de bronze.

“Nous savions que ça allait être difficile, le match était très serré, zéro à zéro, pénalités. Je vois les pénalités comme un tirage au sort. Nous continuons à nous battre pour une médaille et nous y allons», a déclaré le footballeur América à la fin du match.

De même, l’équipe nationale a admis que le Tricolore n’avait pas la capacité de marquer des buts. “Pour la changer (la puce) on n’est pas passé, pas question. En ce moment on est arrivés à l’hôtel et on y a déjà pensé”, a expliqué le milieu de terrain.

Enfin, Córdova a reconnu qu’il voulait atteindre la finale pour pouvoir chercher la médaille d’or, mais maintenant il se concentre sur le bronze. “Vous voulez l’or, pour nous c’était une finale. Maintenant, nous allons essayer d’obtenir une médaille.” ajoutée.