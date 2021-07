Sebastian de Marvel partage un doux message pour les fans après une décennie à jouer à Bucky

Alors que de nombreux personnages au sein du MCU ont certainement évolué au cours de la dernière décennie, Bucky Barnes a peut-être parcouru le chemin le plus long. Comme Steve Rogers, il semble être mort pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il a en fait survécu. Il a été transformé en un super soldat et gardé sur la glace afin qu’il ne vieillisse pas au fil des décennies. La grande différence étant que Barnes a été attrapé par HYDRA et est devenu l’un des assassins les plus meurtriers au monde.