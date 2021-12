Sebastián Elizalde atteint les 500 coups sûrs en LMP

Le natif de Guaymas, Sébastien Elizalde, arrivé ce mercredi à 500 coups dans la Ligue mexicaine du Pacifique en enchaînant un coup sûr contre le lanceur de Charros de Jalisco, Adrián Guzmán.

Trajectoire en LMP

Élisalde j’arrive à la LMP pour la saison 2010-2011 avec les Naranjeros de Hermosillo, terminant la saison avec un pourcentage au bâton de 0,500 en seulement deux fois au bâton.

Avec Hermosillo, Sebastián a passé cinq saisons, la dernière étant 2015-2016 où il a terminé avec 25 points produits, quatre circuits et une moyenne de .277.

Tomateros de Culiacán

Sebastián a atteint le neuvième culichi pour la saison 2016-2017, un an après avoir été avec Hermosillo et depuis lors, il est devenu une référence pour les cerises.

Mvp

Dans l’une de ses plus grandes réalisations, il y a ce qui s’est passé la saison dernière, où il est devenu le Joueur le plus précieux de l’ensemble de la Ligue mexicaine du Pacifique, avec une moyenne au bâton de .282, 48 coups sûrs et 11 circuits, tout en étant un élément fondamental du double championnat de Culiacán.

De même, on se souvient de ce qui a été fait lors de la saison 2017-2018, dans laquelle après avoir été le Joueur le plus précieux en triple A avec les Reds de Cincinnati, il est venu avec les cerises pour être le Chauve-souris championne sur l’ensemble du LMP, avec un pourcentage impressionnant de .380.

Donnez-lui le ballon ! #LaMPXSKY Sebastián Elizalde est arrivé avec ce coup sûr à 5⃣0⃣0⃣ coups sûrs dans sa carrière en #LigaARCO ⚾️ #SKYSportsMX pic.twitter.com/gGO7B14Kqn – Ligue ARCO du Pacifique mexicain (@Liga_Arco) 23 décembre 2021

vous pouvez voter pour le Temple de la renommée El Fildeo

Abonnez-vous à notre chaîne Youtube