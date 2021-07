Sebastian Eubank est décédé des suites d’une ” crise cardiaque massive “, révèle une veuve désemparée, alors que l’autopsie révèle un problème de santé préexistant non diagnostiqué

Le fils de Chris Eubank, Sebastian, est décédé d’une “crise cardiaque massive” alors qu’il était en mer à Dubaï, a révélé sa veuve.

La mort prématurée, quelques jours seulement avant le 30e anniversaire de Sebastian, a envoyé des ondes de choc dans la fraternité de boxe.

Sebastian Eubank, à l’extrême droite, avec son père et sa famille

Il était le troisième aîné des cinq enfants d’Eubank et était lui-même boxeur, combattant dans la division des poids mi-lourds, ainsi qu’un entraîneur personnel.

Le père de Sebastian, Chris, la légende de la boxe, a écrit un hommage émouvant à son fils après la tragique nouvelle, ainsi qu’à son frère aîné, Chris Eubank Jr.

S’exprimant mardi, Salma Abdelati a déclaré qu’il y avait des preuves d’une maladie cardiaque préexistante dont la famille n’était pas au courant.

Elle a déclaré: «La police de Dubaï et le coroner ont confirmé qu’après une autopsie complète, Sebastian Eubank est décédé tragiquement d’une crise cardiaque massive alors qu’il était en mer et n’aurait probablement pas pu être sauvé même s’il était hors de l’eau.

« Il y avait des preuves d’une maladie cardiaque préexistante que nous ignorions tous.

Eubank n’était devenu père que récemment avant son décès tragique

“Bien qu’il soit encore très douloureux, il est réconfortant que Sebastian soit décédé après avoir pris l’un de ses repas préférés avec l’un de ses amis les plus proches tout en faisant son activité préférée dans son endroit préféré à Dubaï où il allait souvent nager.

« Il se tenait dans l’eau près du rivage en train de regarder le coucher de soleil à Cove Beach à Dubaï.

«Je suis reconnaissant qu’il ait pu passer quelques semaines courtes et heureuses avec son fils avant sa mort.

«Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au coroner de Dubaï pour avoir mené une enquête rapide et approfondie et à la police de Dubaï et en particulier au service d’aide aux victimes pour leur aide et leur soutien en cette période difficile.»