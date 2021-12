Sebastian Fundora bat Sergio García

Enrique Mellado-Marca

Sergio Garcia a proposé une grande bataille au géant américain Sébastien Fundora, même si cela n’a pas suffi aux juges, qui ont marqué la victoire en faveur du boxeur américain par décision unanime (118-110, 117-111, 115-113). Beaucoup de différence entre certaines cartes et d’autres, surtout si l’on prend en compte qui a porté le poids du combat. Encore une fois, la boxe a de nouveau été remise en question, après un combat plus serré que ne le pensaient deux des hommes à la table.

Le Cantabrique n’a donc pas pu profiter de l’occasion dans cette qualification pour la Coupe du monde du World Boxing Council (WBC), qui aurait fait de lui un prétendant direct à la deuxième ceinture la plus importante de cette instance. En tout cas, l’Espagnol a laissé sa carte de visite aux Etats-Unis, grâce à une performance dans laquelle il a offert une boxe de beaucoup de carats, avec caractère et initiative, qui a gêné son énorme rival à tout moment.

« El Niño » a porté le centre du ring presque à tout moment et a même pu coincer son adversaire à plusieurs reprises, afin de pouvoir raccourcir la distance contre un rival de taille énorme (2,04) pour le super poids welter, qui avec son 1,97 et ses bras très longs lui évitaient bien des problèmes et le forçaient à prendre des risques. Le boxeur Torrelavega a mis un rythme soutenu dans le concours afin que Fundora, de parents cubains, n’ait pas eu beaucoup de temps pour promener ses longs membres.

Sergio a poursuivi Fundora tout au long du combat. Il était difficile d’être précis contre un adversaire qui, avec le jab, pouvait mettre de la distance, mais la pression de ‘El Niño’ était remarquable. Les Espagnols ont réussi de bons tirs à chaque tour et les statistiques ont montré que les deux combattants ont connecté le même nombre de tirs puissants, bien que les juges n’aient vu que les mains précises que l’Américain a lancées, oui, très fort.

Le Cantabrique Sergio García, très bien sur ses gardes, a néanmoins adapté avec une totale intégrité les puissants gauchers du gaucher Fundora, qui a remporté le combat sans réellement travailler comme prévu du vainqueur. Sans aucun doute, ‘El Niño’, qui était celui qui a poussé du premier au dernier assaut et a obtenu de très bonnes combinaisons, reviendra bientôt aux États-Unis après des performances comme celle-ci. Selon CompuBox, Fundora a réussi à toucher 187 fois sur 717 (26 %), contre 163 sur 778 (21 %) tentatives de Sergio.