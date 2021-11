Sebastián Fundora : « Je vois le combat contre Sergio García comme un combat difficile »

Fundora, avec son promoteur Sampson Lewkowicz et son équipe

Concurrent invaincu des super-welters Sebastián « L’enfer dominant » Fundora affrontera le Cantabrique également invaincu Sergio Garcia dans une élimination pour le titre mondial des super-welters WBC le dimanche 5 décembre au Staples Center de Los Angeles.

« Bien sûr, je vois cela comme un combat difficile. », dit Fundora. «Il est classé numéro deux par la WBC pour une raison. Je veux montrer que je vais devenir champion du monde. C’est la prochaine étape pour atteindre mon objectif ».

Fundora, 23 ans, a grimpé en flèche dans le classement et s’est fait un nom. Depuis un match nul partagé en août 2019 contre Jamontay Clark, Fundora a remporté quatre combats d’affilée, trois avant la limite. Il a été le premier à éliminer Nathaniel Gallimore et a récemment dominé le vétéran Jorge Cota en mai.

« Nous voulons juste continuer à gagner et à progresser à chaque combat »dit Fundora. «Je suis juste la même routine pour toujours être prêt pour ce qui vient ensuite. Nous sommes retournés directement au gymnase après le combat de Cota. Je ne m’inquiète jamais du surentraînement ou de quoi que ce soit du genre, car nous maintenons une routine constante d’entraînement intensif. ».

Fundora vient d’une famille de boxeurs profondément enracinée, car ses parents étaient des combattants, en plus de sa sœur de 19 ans, Gabriela, qui a un dossier professionnel de 4-0. Ce soutien familial l’a aidé à rester concentré sur ses objectifs tout au long de son cheminement de carrière.

« Mes parents m’ont appris à respecter le sport et il te respectera aussi »dit Fundora. «Ils m’ont aussi appris que le travail acharné paye et que cela se voit à chaque combat. J’ai appris que je devais juste suivre le plan et continuer à m’améliorer de jour en jour ».

« C’est ma maison »dit Fundora. «C’est génial de se battre dans le sud de la Californie. Je suis allé au Staples Center pour un combat de Vasyl Lomachenko et il y avait une super ambiance. Je suis sûr que ce sera encore plus animé le 5 décembre. Je suis très excité d’avoir l’opportunité de faire un grand spectacle pour mes fans qui sont là le soir du combat. « .

Les ceintures de poids super welters actuellement détenues par le champion unifié WBC-WBA-IBF Jermell Charlo et le champion WBO Brian Castaño sont celles que Fundora recherche.

« Quand viendra le temps de me battre pour le titre, je serai plus que prêt »dit Fundora. « J’adorerais combattre Charlo ou Castaño, mais je ne me concentre que sur un combat à la fois et je fais face à quiconque a ces ceintures lorsqu’il appelle mon numéro ».