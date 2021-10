Sebastián García Rodríguez et Cañizares, options espagnoles à Valderrama

Sebastián García Rodríguez, aujourd’hui au deuxième tour de l’Estrella Damm Andalucía Masters. (© Golffile | Eoin Clarke)

Sept et huit coups seraient une distance insurmontable sur 18 trous sur la grande majorité des parcours de l’European Tour. Sept du chef Laurie galop (-7) est Sébastien Garcia Rodriguez (PAR) déjà huit est Alejandro Cañizares (+1). Mais Valderrama est différent. C’est une bête. Il est dicté par la légende. L’histoire.

Sept coups sont beaucoup moins dans cette arène extraordinaire. Ici, à Valderrama, les 18 trous sont de longue durée. Sebas et Cañi s’accrochent au mythe pour rêver d’un retour épique. « Cela peut arriver. A Valderrama cela peut arriver, même si pour cela je devrai très bien jouer, mettre beaucoup de putts et faire beaucoup de birdies et les meneurs devront faire des bogeys, il n’y en a pas d’autre », dit Alejandro Cañizares, sûrement l’Européen Golfeur de tournée qui connaît le mieux ce parcours, il s’entraîne dans ces prairies depuis l’âge de 17 ans.

Sebastián García Rodríguez a exécuté 70 coups aujourd’hui, sous le par. C’est son premier tour sous le par sur ce parcours après neuf tentatives. Aujourd’hui, une épine a été enlevée. Il voulait Valderrama parce qu’il l’aime, c’est un domaine qui lui saute aux yeux et il voulait vraiment bien le faire. Il revenait d’une très bonne semaine à Madrid et en cela, en plus, il a reçu une sorte d’injection de sang frais. Les jours n’ont pas été faciles pour Sebas. Il a rompu sa relation de plus de dix ans avec son ancien préparateur physique et ces ruptures ne sont jamais faciles mentalement. Il a commencé à travailler avec une de ses amies d’enfance qui emmène plusieurs pilotes de MotoGP et motocross. « Ce n’ont pas été des jours faciles, mais d’un autre côté, cela a été comme une nouveauté et je me sens très énergique », dit-il.

Impossible de ne pas se souvenir que Sebas joue ici la carte. En ce moment, avec ce résultat, dans le top dix, il s’approcherait très près du but, même s’il n’en aurait toujours pas la certitude mathématique. Tout ce qui est dans le top 5 serait définitif. Le golfeur de El Robledal il est convaincu qu’il ne peut pas faire grand-chose à Valderrama. « Si vous jouez bien et que vous avez une bonne journée de putting, tout est possible », dit-il.

La bonne chose à propos de Cañizares est qu’il a donné à Valderrama tellement de tours qu’il sait déjà qu’il peut faire très peu dans ce domaine. Vous connaissez le sentiment d’être sous la normale parmi les chênes-lièges et cela ne doit pas vous donner le vertige. Bien sûr, il est également clair qu’il devra jouer mieux que ce qui a été vu aujourd’hui. « Le jeu n’était pas mal du tout, mais à partir du tee, je dois aller plus droit et, bien sûr, il faut être bon sur les greens. J’ai raté quelques opportunités de birdie et je n’ai pas pu sauver des paires avec le putt. Je n’ai pas mal botté, mais il y a des jours qui arrivent et d’autres qui ne le font pas, nous n’avons pas à lui donner beaucoup plus de tours », a-t-il expliqué peu de temps avant de se rendre sur le terrain d’entraînement pour graisser le swing.

Le reste des Espagnols semble très loin du machado. Rafa Cabrera Bello et Pablo Larrazabal ils sont avec +2. Le canari a admis que Valderrama gagne le match sur les greens. «J’ai laissé beaucoup de coups parce que j’ai fait environ six ou sept tours». Pendant ce temps, Larrazábal maintient les bons sentiments et considère que le jeu est au-dessus du résultat. Il n’exclut pas non plus un tour très bas dès que les choses se passent pour lui.

Plus loin, bien que toujours dans le top dix en vue, ils sont Nacho Elvira (+3), qui a joué sous le par aujourd’hui, Jorge Campillo, Alvaro Quiros et Gonzalo Fernández Castaño (+4), Santi Tarrio (+5) et Adrien Otaegui (+9).

