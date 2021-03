Sebastian Korda donne la cloche et bat Schwartzman en huitièmes de finale

31/03/2021 à 05:20 CEST

L’Américain Sébastien Korda a battu l’Argentin en huitièmes de finale du tournoi de tennis Miami Masters 1000 Diego Schwartzman, tête de série numéro 5, en trois séries par 6-3, 4-6 et 7-5.

Korda, 20 et 87 ans dans le monde au classement ATP, a dépassé Schwartzman, actuel numéro 5 et 28, dans ce qui a signifié l’une des victoires les plus importantes de sa carrière de tennis.

Avec huit as directs de Korda, par 1 de l’Argentin, et avec 108 points gagnés par 96, avec 5 doubles fautes chacun, le match était très égal jusqu’à la dernière partie de celui-ci dans laquelle il a opté en faveur du joueur américain pour le plus petit avantage dans le 7 à 5.

Sebastian Korda affrontera le vainqueur du match opposant le Croate Marin Cilic et le Russe Andrey Rublev en quarts de finale.