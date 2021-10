Sebastian Korda parvient à se qualifier pour les huitièmes de finale aux dépens du joueur de tennis Nino Serdarusic

25/10/2021

Le à 21h30 CEST

Sébastien Korda, américain, numéro 38 de l’ATP et tête de série numéro 8, a rempli les pronostics en s’imposant en seizièmes de finale du tournoi ATP 250 de Saint-Pétersbourg pour 7 (7) -6 (2) et 7-5 en une heure et quarante-six minutes pour Nino Serdarusic, joueur de tennis croate, numéro 248 de l’ATP. Avec ce résultat, on continuera à voir le vainqueur du match en huitièmes de finale du tournoi ATP 250 à Saint-Pétersbourg.

Serdarusic n’a pas pu briser le service de son adversaire une seule fois, alors que l’Américain l’a fait une fois. De même, le joueur de tennis américain a eu une efficacité de 77% au premier service, n’a commis aucune double faute et a obtenu 78% des points de service, tandis que son rival a atteint une efficacité de 75%, a commis une double faute et a remporté les 65% de points de services.

Le tournoi Saint-Pétersbourg (ATP Saint-Pétersbourg) se déroule du 24 au 31 octobre sur un court intérieur en dur. Dans cette compétition, un total de 40 joueurs de tennis apparaissent et un total de 24 arrivent à la phase finale.Les joueurs proviennent de ceux classés directement, ceux qui ont passé les tours précédents du championnat et ceux qui sont invités.