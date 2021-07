Sebastian Korda se qualifie pour les seizièmes de finale de Wimbledon

in

30/06/2021

Le 01/07/2021 à 05:15 CEST

Le joueur américain Sébastien Korda, numéro 50 de l’ATP, a rempli les pronostics en s’imposant par 7-5, 6-4 et 6-4 en deux heures et quarante-huit minutes pour Antoine Hoang, joueur de tennis français, numéro 156 de l’ATP, lors de la 30e finale de Wimbledon. Après ce résultat, on peut continuer à voir le vainqueur du match en seizièmes de finale à Wimbledon.

Le Français a réussi à casser le service de son rival 3 fois, tandis que le tennisman américain, de son côté, l’a fait 6 fois. De plus, Korda a atteint une efficacité de 70% au premier service, a commis 2 doubles fautes et a pris 64% des points de service, tandis que son adversaire a réalisé un premier service de 73% et 6 doubles fautes, réussissant à remporter les 53% des points de service. .

Lors des huitièmes de finale, le joueur de tennis américain affrontera les Britanniques Daniel Evans, numéro 26 et tête de série numéro 22.

La célébration du tournoi Londres (Masc. Individuel Wimbledon.) se produit entre le 21 juin et le 12 juillet sur le gazon extérieur. Au cours de la compétition, un total de 238 joueurs s’affrontent. De tous les candidats, 128 au total accèdent à la phase finale parmi ceux directement classés, les vainqueurs des manches précédant la finale du tournoi et les invités.