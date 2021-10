Sebastián Mora, quatrième au classement de la Coupe du monde de Roubaix

22/10/2021 à 19:55 CEST

L’Espagnol Sébastien Mora Ce vendredi, il a terminé quatrième de l’épreuve masculine des marqueurs des Championnats du monde de cyclisme sur piste organisés au vélodrome de la ville française de Roubaix.

Le cycliste de Villarreal (Castellón), qui dans la première moitié de la course était sur le podium, a terminé avec 24 points, onze derrière le troisième, le Néerlandais Vincent Hoppezak, actuel finaliste européen du scratch.

L’or est allé aux Français Benjamin Thomas, 26 ans et réalisant son quatrième titre mondial et le premier marqueur. Il a porté le maillot arc-en-ciel à omnium en 2017 et 2020 et à Madison en 2017. Aux Jeux de Tokyo, il a remporté le bronze à Madison.

Dans une épreuve de 160 tours (40 kilomètres) et 16 sprints, Benjamin Thomas a terminé avec 94 points, dix de plus que le médaillé d’argent, le Belge Kenny de Ketele, 36 ans et champion du monde de Madison en 2012.

Le Français succède au Néo-Zélandais Corbin Strong, qui a terminé à la septième place avec 14 points.