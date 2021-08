Sebastián Rulli a renouvelé son contrat avec Televisa et Univisión – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Après la forte vague de licenciements et de retraits d’exclusivité sur la chaîne de télévision San Ángel, l’acteur Sebastián Rulli est très heureux car il a déjà renouvelé ce jour son contrat avec Televisa et Univisión ; il y aura donc un feuilleton galant pendant un certain temps, et il continuera avec les succès à la télévision.

Le directeur du marketing artistique de Televisa, Juan Antonio Mateos, a partagé la photo de l’acteur sur les réseaux sociaux ; Eh bien, il était très heureux que Sebastián continue de travailler avec la chaîne de télévision pendant plusieurs années.

“Quel plaisir de vous avoir une autre longue saison dans cette grande compagnie Televisa-Univisión, c’est un plaisir de travailler avec vous”, a déclaré le manager.

No cabe duda que el actor argentino tiene algunos motivos para celebrar, ya que por un lado renovó su permanencia en la televisora de San Ángel y la otra la telenovela ‘Vencer el pasado’, es una de los proyectos con mayor rating en la televisión mexicana jusqu’au moment.

Rappelons-nous que Sebastián a travaillé constamment, car il a la chance d’être un acteur qui dès qu’il termine un projet, ils attendent déjà qu’il en commence un autre. Il y a donc quelques mois, il a terminé la série ‘Le dragon’ et maintenant il est dans cette histoire avec sa petite amie Angélique Boyer.