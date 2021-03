Sebastian Stan a été interrogé sur le fait de jouer au jeune Luke Skywalker et a eu une réponse parfaite

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Sebastian Stan fait partie intégrante de l’univers cinématographique Marvel depuis plusieurs années maintenant. Et pendant une grande partie de ce temps, il y a eu des fans qui se sont demandé si nous pourrions voir Sebastian Stan passer à une autre franchise de films. Beaucoup ont remarqué que Stan avait une ressemblance frappante avec un jeune Mark Hamill et qu’il pourrait donc potentiellement jouer une version de Luke Skywalker si un tel projet était développé. Maintenant, Sebastian Stan a de nouveau répondu à l’idée, et il ne semble pas qu’il soit contre, mais il a une condition.