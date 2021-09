Sebastian Stan de Marvel partage la vidéo A + Captain America: Civil War pour l’anniversaire d’Anthony Mackie

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

L’univers cinématographique Marvel divertit le public depuis plus d’une décennie et le studio ne montre aucun signe de ralentissement. Alors que certaines stars d’OG comme Robert Downey Jr. ont laissé la franchise derrière lui, les acteurs Sebastian Stan et Anthony Mackie sont devenus encore plus essentiels à la propriété. Et Stan a récemment partagé une vidéo A + Captain America: Civil War pour célébrer l’anniversaire de Mackie.