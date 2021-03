Sebastian Stan ne pense clairement pas qu’il est Luke Skywalker ⋆ .

Sebastian Stan a clairement entendu les cris de tout le monde à propos de lui jouant Luke Skywalker dans quelque chose. Oui, il ressemble à Mark Hamill et oui, quand Luke Skywalker est apparu à la fin de la saison 2 de The Mandalorian, je me suis dit: «Oh s’ils font quelque chose avec lui dans la saison 3, ils vont probablement jouer Sebastian Stan. Mais encore, rien ne s’est concrétisé.

Josh Horowitz avait même auditionné Sebastian Stan pour le rôle lorsque Stan faisait la promotion de son film I, Tonya.

Il a même évoqué cette audition qu’il a faite avec Horowitz quand lui et Anthony Mackie sont récemment apparus sur Stir Crazy avec Josh Horowitz. « Cela va être terrible », dit Stan quand ils arrivent à la section « Audition Mixtape » de l’interview, puis il accuse Horowitz de « l’enterrer » vivant la dernière fois en disant « cela a vraiment aidé » et en criant qu’il « n’a pas ‘t get the role ”qui, dans la défense d’Horowitz, ils n’ont pas refondu Luke Skywalker. Ils ont juste CGI’d Mark Hamill.

Alors, est-ce juste une blague de Horowitz et Stan? Non pas du tout. Il a évoqué la ressemblance dans les interviews du passé et il a même laissé un message à Mark Hamill en tant que son fils dans Good Morning America. Et maintenant, revenant à l’émission populaire du matin, Sebastian Stan a de nouveau évoqué les rumeurs de Luke Skywalker.

« Eh bien, si Mark Hamill m’appelle personnellement pour me dire qu’il se sent enclin à partager ce rôle avec moi, alors je le croirai, jusque-là je ne le croirai pas », a déclaré Stan sur Good Morning America et honnêtement, que Je serais le genre d’annonce de casting pour laquelle je suis ici. Juste Mark Hamill qui sort avec un panneau qui dit «Bonjour Luke, c’est Luke» ou quelque chose comme ça.

Voici la chose: je ne pense pas qu’ils auraient choisi quelqu’un comme Sebastian Stan pour le camée que Luke avait de toute façon dans The Mandalorian. Pas comme une insulte à Sebastian Stan, mais simplement parce que faire quelque chose comme ça aurait définitivement été divulgué. De plus, à ce moment-là, Luke Skywalker est dans la vingtaine. Sebastian Stan a 38 ans. Je veux dire que je ne serais pas opposé à Luke de Sebastian Stan et Din Djarin de Pedro Pascal dans la même scène, mais je reconnais aussi pourquoi cela ne fonctionnera pas.

À l’avenir, je pourrais certainement voir Sebastian Stan jouer à Luke Skywalker lorsqu’il entraîne Ben au temple Jedi ou lorsqu’il est reclus par la suite. Mais malheureusement, pour l’histoire qu’ils nous donnent pour Luke en ce moment, Sebastian Stan n’a pas le bon âge. Qui sait ce que l’avenir nous réserve, mais s’ils le laissent un jour affronter mon Jedi dramatique préféré, espérons que Mark Hamill sera celui qui annoncera la nouvelle à Sebastian Stan. À ce stade, c’est ce que mérite Sebastian Stan.

