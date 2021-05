Sebastian Stan partage ses compétences de batterie pour la série Pamela Anderson Tommy Lee ⋆ .

Sebastian est sur le point de jouer le batteur dans Pam et Tommy (Photo: . / Instagram / @ imsebastianstan)

Sebastian Stan a montré ses talents de tourbillon de baguettes tout en se préparant pour sa performance en tant que Tommy Lee dans la prochaine série télévisée sur la relation du musicien de rock avec Pamela Anderson.

La star de Marvel Sebastian, 38 ans, devrait jouer aux côtés de l’acteur Lily James, 32 ans, dans Pam et Tommy, une émission sur le couple qui devrait être diffusée sur la chaîne américaine Hulu.

La mini-série dépeindra le mariage éclair de Pamela et Tommy dans les années 1990 et la tristement célèbre fuite de leur sex tape, qu’ils ont filmée pendant leur lune de miel.

Lorsque les fans ont eu droit au premier regard officiel sur le personnage de Lily et Sebastian, ils ont été stupéfaits par les transformations incroyables des acteurs, avec Sebastian arborant les tatouages ​​et les piercings de Tommy.

L’acteur Falcon and The Winter Soldier a maintenant partagé un aperçu de ses compétences musicales alors qu’il incarne le personnage du rockeur Mötley Crüe.

Dans une vidéo partagée sur Instagram, Sebastian s’est filmé en train de faire tournoyer un pilon avec ses doigts tout en portant un t-shirt blanc, avec de faux tatouages ​​visibles sur son bras et son cou.

Sous-titrant le message “ Séance d’entraînement du dimanche ”, l’acteur a tiré la langue de manière ludique pendant le clip.

Plusieurs utilisateurs d’Instagram ont souligné que les compétences de couteau de Sebastian – qu’il a perfectionnées en jouant Bucky Barnes, alias The Winter Soldier, dans l’univers cinématographique Marvel – ont probablement été utiles pour son nouveau rôle.

«Comme un couteau qui fait tournoyer seulement plus frais», a commenté une personne.

«On dirait que vos compétences de couteau de soldat d’hiver ont porté leurs fruits», a déclaré un autre.

Sebastian et Lily vont dépeindre le mariage éclair de Pamela et Tommy (Photo: Rex)

Plus tôt ce mois-ci, Sebastian a partagé une photo de lui-même alors que Tommy s’appuyait sur le capot d’une voiture tout en levant son majeur vers la caméra.

«Nous n’arrêtons pas de jouer parce que nous vieillissons, nous vieillissons parce que nous arrêtons de jouer.» – Tommy Lee #mightymousealwaysgetsthegirl #pamandtommy, écrivit-il dans la légende.

Alors que de nombreux fans ont hâte de regarder Pam et Tommy, il est récemment apparu que Pamela n’avait “ aucune intention ” de regarder la série.

Pamela et Tommy se sont mariés quatre jours après leur rencontre (Photo: S.Granitz / WireImage)

Une amie de Pamela aurait déclaré au Sun qu’elle pensait que l’émission était une “ imitation bon marché ”, ajoutant que “ tout cela est une blague ” pour elle et sa famille.

L’ami de Pamela, Courtney Love, a défendu le modèle dans un message Facebook, qualifiant la mini-série de “ f *** ing scandaleuse ”.

Plus: actualités télévisées américaines



Courtney a écrit que la fuite d’elle et de la sex tape de Tommy avait “ détruit ” la vie de Pamela, écrivant: “ Mon cœur va à Pammy. Causant en outre son traumatisme complexe.

L’auteur-compositeur-interprète a ajouté: “ Et honte à Lily James, quelle qu’elle soit. ”

Pam et Tommy devraient être diffusés sur Hulu plus tard cette année.

