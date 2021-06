Le souvenir de Sebastian Stan de ces séquences de combat témoigne de la façon dont des liens peuvent se former entre les co-stars sur le plateau. Oui, cela peut parfois être intimidant, mais c’est dans ces moments-là que la camaraderie naît. Et bien que Chadwick Boseman ne soit plus là, Stan peut toujours chérir la connexion spéciale que lui et sa co-star ont formée en travaillant ensemble.