“ Sebastian Vettel a encore trois courses pour maîtriser Lance Stroll ”

Ralf Schumacher pense que Sebastian Vettel a encore trois courses avant de manquer d’excuses pour ne pas avoir battu Lance Stroll à Aston Martin.

En excluant les recrues, des cinq pilotes qui sont arrivés dans de nouvelles équipes cette saison, Vettel a confortablement éprouvé le plus de difficultés.

Il est le seul de ce quintette à ne pas avoir marqué de point au Championnat du monde jusqu’à présent en 2021, avec une meilleure position finale de 13e dans chacune des deux dernières courses.

Trois fois sur quatre, l’Allemand s’est retrouvé derrière son coéquipier, le fils du propriétaire, Stroll jnr, qui a récolté jusqu’à présent cinq points lors de sa troisième campagne avec l’équipe anciennement connue sous le nom de Racing Point.

Cette expérience au sein de l’équipe basée à Silverstone donne au Canadien un avantage sur Vettel, mais son collègue de 33 ans est pilote de F1 depuis 2007 et son savoir-faire devrait compter pour beaucoup.

À l’heure actuelle, Vettel semble poursuivre le déclin qui s’est installé lors de sa dernière année avec Ferrari – et Schumacher pense que les premières courses d’été à Monaco, en Azerbaïdjan et en France en révéleront beaucoup sur ses perspectives pour le reste de l’année et au-delà.

“La tâche de Sebastian Vettel dans les courses à venir sera de dominer son coéquipier”, a déclaré Schumacher à Sky Germany. «En tant que quadruple champion du monde, il doit le faire.

«S’il n’est pas clairement meilleur là-bas et ne fait pas avancer l’équipe, alors à un moment donné, vous devez vous demander si tout cela a encore du sens.

«Mais nous n’en sommes pas encore là. Nous devrions lui donner deux ou trois courses de plus, mais ensuite, le problème de l’habitude de l’Aston Martin devrait être progressivement résolu.

Schumacher, qui a remporté six grands prix entre 2001 et 2003, pense que Vettel sera déjà irrité par le fait que Stroll le surclasse, bien qu’il soit encore en phase d’installation chez Aston Martin.

“Je sais qu’en tant que pilote de Formule 1, vous vous remettez en question à chaque séance d’essais et après chaque course lorsque vous êtes derrière votre coéquipier”, a déclaré l’ancien pilote Williams, Jordan et Toyota, âgé de 45 ans.

«Vous vous posez toujours des questions comme” comment se fait-il qu’il soit plus rapide, comment se fait-il qu’il puisse freiner 10 mètres plus tard? “

“Cela ronge Sebastian Vettel, et nous le remarquons également dans certaines déclarations lors d’interviews.”

Mais Schumacher pense que le Grand Prix de Monaco offre une opportunité pour Vettel de commencer à tourner sa fortune.

«Vous pouvez faire une différence en tant que pilote sur ce circuit», a déclaré le frère de Michael Schumacher, sept fois ancien champion du monde.

«Cependant, c’est une ligne fine parce que vous devez risquer plus dans une voiture qui n’est pas idéale.

«Lance Stroll est à la maison plus longtemps dans la voiture, ce qui est un inconvénient pour Vettel, en particulier à Monaco où il faut se sentir extrêmement à l’aise dans la voiture pour pouvoir se développer pleinement.

“Mais peut-être qu’ils mettront tout ce qu’ils peuvent sur une voiture qui n’est pas aussi efficace et peut-être qu’une aide viendra des erreurs de l’opposition.”

