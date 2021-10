Sebastian Vettel a fait la fête la veille de l’audience de la FIA sur l’incident de Bakou en 2017

Sebastian Vettel a révélé qu’il était de « très bonne humeur » lors de la fête de son 30e anniversaire – la veille de l’audience de la FIA sur son incident avec Lewis Hamilton à Bakou.

L’un des moments les plus controversés de la carrière de l’Allemand est survenu lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan en 2017 lorsque, après avoir senti que Hamilton l’avait testé au freinage derrière la voiture de sécurité, le faisant heurter l’arrière de la Mercedes, il s’est rapproché du Britannique et a délibérément a cogné des roues avec lui.

Vettel a dû assister à une audience de la FIA à Paris en raison de ses actions, devant finalement présenter des excuses publiques et avoir trois points de pénalité ajoutés à sa licence pour l’incident.

Pour ne rien arranger, l’audience a eu lieu le lendemain de sa fête de 30 ans, mais cela ne l’a pas empêché de passer un bon moment.

« [My] le 30, parce que j’avais beaucoup d’amis là-bas », le Aston Martin a déclaré le conducteur à la question de Mick Schumacher sur son meilleur anniversaire dans une vidéo sur le site officiel de la F1.

« Nous avons fait une bonne fête. Je ne fête pas mon anniversaire normalement mais 30 ans, j’ai pensé ‘occasion spéciale’. Je suis de très bonne humeur, si vous voyez ce que je veux dire.

« Et le lendemain, j’ai eu l’audience à la FIA à Paris à cause de l’incident de Bakou. Vous savez, quand je suis entré dans Lewis, parce que j’étais en colère qu’il s’arrête, blah blah blah… »

Vettel et Schumacher ont noué une relation étroite depuis que le fils de Michael a rejoint la grille avec Haas au début de cette saison. En raison de l’amitié qu’il avait entretenue avec le père de Mick, le joueur de 34 ans le connaissait bien avant de devenir pilote de Formule 1.

Plus précisément, il se souvient d’avoir rencontré pour la première fois le conducteur de Haas dans un avion en 2011 lorsque les deux jouaient ensemble à Angry Birds.

— Je crois que je t’ai rencontré pour la première fois, dit-il.

« Parce que je pense qu’avant ça, quand tu étais petit… Je me suis beaucoup rapproché de ton père quand nous faisions la course ensemble, et avant ça il était aux courses mais tu n’étais pas là, sur la piste.

« C’était donc à ce moment-là, quand nous étions dans l’avion. »