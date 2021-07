Sebastian Vettel a organisé une collecte de déchets avec des fans après le GP de Grande-Bretagne

Sebastian Vettel a fait peu qui méritait des applaudissements pendant le Grand Prix de Grande-Bretagne lui-même, mais après la course, il s’est certainement fait un héros de la foule.

Le double vainqueur de Silverstone, dont le dernier de ces triomphes a été pour Ferrari en 2018, a eu une vrille précoce dans son Aston Martin et n’a jamais été un facteur par la suite, finalement son équipe a demandé à son équipe de retirer la voiture.

Alors que les trois premiers avaient des engagements médiatiques et le reste des débriefings sur le terrain comme objectif principal après la course, et que Max Verstappen était à l’hôpital après son accident à grande vitesse à Copse, Vettel a tourné son attention vers la vie dans son ensemble.

Lors d’un événement qu’il aurait organisé, le quadruple champion du monde a été vu parmi une équipe de personnes ramassant les déchets des tribunes après une course à laquelle a assisté la plus grande foule de Formule 1 depuis le début de la pandémie, avec jusqu’à 140 000 autorisés à Entrer.

Vêtu d’un t-shirt et d’un short de l’équipe Aston Martin et, bien sûr, de gants de protection et d’un masque, Vettel a rempli trois grands sacs pleins de déchets et les a fait descendre du haut d’une tribune à Hamilton Straight South.

Après une course difficile, Sebastian Vettel est resté avec un groupe de fans pour aider au nettoyage à Silverstone ❤️pic.twitter.com/16EIzzHVAL – Formule 1 (@F1) 19 juillet 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises Sebastian Vettel/Aston Martin via la boutique officielle de Formule 1

Vettel est, bien sûr, un éminent militant écologiste, bien qu’il ait récemment insisté sur le fait qu’il n’avait pas l’intention de porter ces activités sur la scène politique lorsqu’il se retirerait de la course.

En ce qui concerne le Grand Prix de Grande-Bretagne lui-même, lors d’une journée torride à Silverstone, il était tout à fait approprié que Vettel ait dû abandonner sa voiture avec un “problème de refroidissement”.

“Le week-end s’annonçait prometteur et sans tous les problèmes, j’aurais dû terminer bien dans les points”, a déclaré l’Allemand de 34 ans, qui était parti huitième après avoir gagné quelques positions lors de la nouvelle épreuve de qualification de sprint la précédente. journée.

“Je suis très déçu de perdre la voiture dans une bataille roue contre roue avec Fernando [Alonso]. Je ne sais pas exactement ce qui s’est passé, mais je l’ai mal jugé, j’ai perdu l’adhérence et j’ai filé.

« Après ça, j’étais juste à l’arrière. Au final, nous n’avons pas terminé la course car l’équipe a abandonné la voiture avec un problème de refroidissement.

Le coéquipier de Vettel, Lance Stroll, a eu un dimanche beaucoup plus productif alors qu’il est passé de la 14e place sur la grille pour terminer à une belle huitième place avec ce que le directeur de l’équipe Otmar Szafnauer a décrit comme une “bonne conduite” à une courte distance de la base de Silverstone .