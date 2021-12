Sebastian Vettel à propos de son prix de dépassement en F1 : nous nous sommes retournés trop souvent contre nous

Sebastian Vettel a remporté le prix du dépassement inaugural, mais il pense que ce n’est pas nécessairement une bonne chose car cela signifie qu’il est « trop souvent » en retard dans les qualifications.

Cette saison, pour la toute première fois, la Formule 1 a décerné un prix de dépassement que Vettel a remporté devant Fernando Alonso.

Mais c’est très bien, le pilote Aston Martin concède que cela signifie qu’il a commencé les courses trop loin et qu’il avait donc des voitures à dépasser.

«Nous nous sommes retournés trop souvent contre nous», a-t-il déclaré.

« Nous avons pris des positions [in the races] et c’était divertissant, mais pas si amusant en termes de résultats.

Vettel avait dit dans le passé qu’il préférait ne pas dépasser et mener du feu au drapeau.

Vettel n’a pas réussi à marquer lors du Grand Prix d’Abou Dhabi, qui a mis fin à la saison, franchissant la ligne d’arrivée à la 11e place.

Cela signifiait qu’il était 12e au classement des pilotes avec 43 points, neuf devant son coéquipier Lance Stroll.

« Je pense que nous avons eu un rythme décent », a-t-il déclaré à propos de son dimanche sur le circuit de Yas Marina, « mais nous étions malheureusement coincés derrière l’Alfa Romeo de [Antonio] Giovinazzi depuis trop longtemps et cela nous a coûté trop de temps.

« Quand nous étions dans l’air clair, le rythme était bon, mais nous ne pouvions pas faire grand-chose.

« La situation de la voiture de sécurité à la fin était peut-être sans précédent et nous n’avons tout simplement pas pu terminer la saison avec des points et avons terminé 11e. »

La course s’est terminée de manière controversée à l’avant lorsque la voiture de sécurité s’est arrêtée avec un tour à faire, le contrôle de course permettant à certaines mais pas à toutes les voitures doublées de se défaire.

Cela a préparé la course pour un tour décisif, un tour qui a également décidé le champion du monde.

Il est allé à Max Verstappen alors que le pilote Red Bull a réussi une passe tardive sur Lewis Hamilton, c’était le premier titre de champion du monde de Verstappen et le premier de Red Bull depuis le succès de Vettel en 2013.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était au courant de ce qui se passait au front, Vettel a répondu : « Pas tellement.

« Je n’ai vu que les Hollandais [fans] sauter dans le dernier tour. Puis j’ai su que Max était en train de dépasser.

« Je ne savais pas sur quels pneus Lewis démarrerait après le redémarrage, mais je pense qu’il n’a pas eu beaucoup d’occasions. »

Quant à savoir qui il voulait gagner, il a déclaré : « Les deux le méritaient, après la saison et après la course.

« Je pense que c’était un peu une loterie à la fin, surtout avec la Safety Car. Comme je l’ai dit, les deux ont eu une saison très, très forte. Félicitations à Lewis et Max. «