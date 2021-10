Sebastian Vettel ne nie pas avoir commis des erreurs lors de la campagne 2021, mais voit un bel avenir pour Aston Martin.

Après une dernière campagne décevante en rouge Ferrari, Vettel est passé à Aston Martin pour 2021, leur offrant l’expérience éprouvée de la victoire dont ils rêvaient pour leur retour.

Comme prévu, Vettel et Aston Martin se sont retrouvés à se battre au milieu de terrain, et Vettel n’a pas toujours livré des entraînements sans faille.

Plus récemment, en Turquie, le quadruple champion du monde a demandé à passer au stand pour des pneus secs, un appel qui l’a laissé glisser et glisser alors qu’il rampait vers les stands. Il finirait cette course P18.

Donc, Vettel n’est pas sur le point de nier que des erreurs se sont glissées dans sa conduite cette saison, mais il se sent bien mieux pour Aston Martin.

« Je pense que nous pouvons nous améliorer », a-t-il déclaré à Sport1 lors du Grand Prix de Turquie.

« Je me sens maintenant plus à l’aise dans la voiture et je l’apprécie vraiment. Nous avons encore quelques courses à disputer et je sens que de bonnes choses sont sur le point de se produire.

« Je ne suis pas bon quand il s’agit de quelques points seulement. Les erreurs se glissent.

« Cela semble différent lorsque je peux piloter pour des podiums ou des victoires. »

Aston Martin a finalement pour objectif de devenir champion de Formule 1, mais même avec l’opportunité de la nouvelle réglementation pour 2022, l’équipe basée à Silverstone a un rythme important à trouver si elle souhaite défier devant.

Vettel a marqué le seul podium d’Aston Martin de la saison avec une deuxième place au Grand Prix d’Azerbaïdjan, mais ses 35 points, ajoutés aux 26 de Lance Stroll, signifient qu’Aston Martin occupe la 7e place du championnat des constructeurs, 31 derrière AlphaTauri.