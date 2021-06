Sebastian Vettel aide Mick Schumacher avec un siège tordu

in

Mick Schumacher a des problèmes avec sa position assise jusqu’à présent cette saison, et Sebastian Vettel essaie de l’aider.

Vettel a été en quelque sorte un mentor pour Schumacher depuis que le pilote Haas a rejoint la grille au début de cette année, et cela a été très visible au Grand Prix de France.

En fin de course, des caméras ont filmé les deux Allemands en pleine conversation avec le pilote Aston Martin inspectant le cockpit de la Haas de son compatriote.

Interrogé à ce sujet avant le prochain tour, Schumacher a expliqué qu’il avait des problèmes avec son siège et que Vettel essaie de l’aider.

“Donc, en gros, je suis assis dans une position de travers depuis le début de la saison parce que… le siège est central mais je ne suis pas droit”, a déclaré Schumacher aux journalistes en Autriche.

« En fait, nous en avons déjà parlé et j’en ai profité pour le lui montrer. Je viens de parler du siège et il a donné à ma mère le conseil de le casser pour que je puisse en obtenir un nouveau plus tôt, mais cela ne s’est finalement pas produit, j’ai donc toujours le même siège pour le moment.

“Ne pas être symétrique est quelque chose sur lequel je dois travailler, mais c’est difficile à réaliser en peu de temps, mais des plans sont là pour changer le siège dans un proche avenir.”

Le pilote Haas a précisé qu’en termes de conduite, c’est un problème avec lequel il peut vivre en ce moment.

“Ce n’est pas aussi grave que certains pourraient le penser”, a-t-il ajouté.

« C’est un petit décalage, quelque chose auquel j’ai été habitué aussi dans les catégories juniors. Et pour être honnête, cela ne me fait aucun mal au volant.

« C’est quelque chose qui pour nous est une préoccupation secondaire. Pour nous, il s’agit principalement d’essayer de tout préparer pour le week-end et d’être préparé à ce niveau et peut-être de nous concentrer sur autre chose au lieu de le gaspiller sur quelque chose qui ne m’affecte peut-être pas en ce moment.

Ce n’est peut-être pas un trop gros problème pour Schumacher, mais quand Vettel en a entendu parler, il a quand même voulu y jeter un coup d’œil car il pense que de petites choses comme ça peuvent être importantes.

“C’est très simple, j’ai passé tant d’années à courir et nous avons parlé du siège au cours de la semaine dernière”, a déclaré Vettel.

« Il y a toujours de petites choses que vous pouvez améliorer, alors je voulais jeter un coup d’œil et nous avons jeté un coup d’œil. »

