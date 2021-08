Sebastian Vettel ‘aime à nouveau courir, ce qui est bien’

Le quadruple champion du monde de F1 Sebastian Vettel « aime à nouveau courir », a déclaré son nouveau patron d’équipe, Otmar Szafnauer.

Après ce qui ne peut être qualifié que d’une dernière saison décevante avec Ferrari, une campagne au cours de laquelle il a marqué 33 points, Vettel a signé avec Aston Martin pour cette saison.

Au cours de la première moitié de l’année, il a déjà marqué 30 points, monté un podium et aurait dépassé son total Ferrari 2020 pour les points et les podiums s’il n’avait pas perdu sa P2 au Grand Prix de Hongrie.

Mais alors que cela a été perdu, ce qui a été trouvé, c’est le plaisir de la course de l’Allemand.

Lorsqu’on lui a demandé si Vettel trouvait ses marques dans sa nouvelle équipe, le patron de l’équipe, Szafnauer, a déclaré à GPFans Global : « Oui, il est plus à l’aise dans l’équipe. Il est plus à l’aise avec lui-même.

« Au début, avant que Seb ne vienne ici, il a dit : ‘Écoutez, la raison pour laquelle je veux venir, c’est que je veux profiter à nouveau de la course.’ C’était sa raison de venir.

« Si vous lui demandez, ce que je fais souvent, il est maintenant à un point où il aime à nouveau courir.

« Il n’aimait pas Silverstone. Il se frappait un peu. Il a dit qu’il n’aurait pas dû faire cette erreur, mais cela arrive aux meilleurs d’entre nous.

« Quoi qu’il en soit, il se sent vraiment, vraiment à l’aise. Il aime à nouveau courir, ce qui est bien.

« C’est exactement ce qu’il voulait.

Découvrez toutes les dernières marchandises Sebastian Vettel/Aston Martin via la boutique officielle de Formule 1

Aston Martin est actuellement P5 au championnat des constructeurs. Vettel a récemment déclaré à la Gazzetta dello Sport que, même s’il espérait mieux lorsqu’il a rejoint l’équipe, Aston Martin paie le prix fort pour les changements aérodynamiques de cette année.

Cette saison, les équipes de Formule 1 ont toutes dû enlever un petit morceau du sol avec des voitures à faible inclinaison, comme l’AMR21, perdant plus d’appui que leurs rivaux.

“Nous avons eu un début difficile, puis les choses sont allées un peu plus dans la bonne direction, peut-être aurions-nous dû obtenir de meilleurs résultats, mais je pense que les changements de règlement nous ont plus touchés que les autres équipes”, a-t-il déclaré à la publication italienne.

« Il va falloir profiter des opportunités pour marquer des points et se battre pour la cinquième place des Constructeurs.

« Si j’avais la possibilité de choisir, je serais toujours en avance pour me battre avec les leaders. Mais maintenant je suis là. L’année dernière l’équipe a fait une belle saison, cette année moins, on est là et on avance.

« Je ne sais pas quand les résultats arriveront. 2022, avec le changement de réglementation, sera une belle opportunité pour nous. Mais je m’attends à ce que les grandes équipes continuent à jouer un rôle important.