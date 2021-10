Sebastian Vettel aime courir contre George Russell «toujours juste»

En course contre George Russell au Grand Prix des États-Unis, Sebastian Vettel dit qu’il aime leurs batailles car le pilote Williams est « toujours juste ».

Vettel et Russell se sont battus au début de la course du Circuit of The Americas alors que les deux pilotes se sont alignés à l’arrière de la grille après avoir encouru des pénalités pour changement de moteur.

Parti de la 20e place sur la grille avec Vettel P18, Russell a pris le meilleur départ en grimpant de six places.

Vettel a essayé de trouver un moyen de dépasser les Williams, mais la défense de Russell s’est avérée bonne, du moins à ce moment de la course.

Vettel l’a ensuite dépassé par l’extérieur du complexe Turn 16-18.

« J’aime courir George », a déclaré le pilote Aston Martin, cité par GPFans.

« Ce n’est pas la première fois cette année [we have battled] mais il semble savoir où se trouve sa voiture.

«Il est toujours juste et évidemment parfois il a le dessus, parfois j’ai le dessus. J’ai apprécié ça.

Tournez à droite pour aller à gauche ! 🤘#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/08KFM5F7Dz – Formule 1 (@F1) 25 octobre 2021

Vettel s’est frayé un chemin jusqu’à la 10e place ce jour-là, l’Allemand de retour dans les points pour la première fois depuis le Grand Prix de Belgique.

Il applaudit la stratégie d’Aston Martin, l’équipe optant pour un premier relais long.

« Nous sommes évidemment restés beaucoup plus longtemps dans le premier relais et nous voulions avoir l’avantage des pneus à la fin et cela a semblé fonctionner », a-t-il déclaré.

« Peut-être que quelques tours de plus, nous aurions pu attaquer Yuki [Tsunoda] mais c’était une bonne reprise par rapport à notre point de départ.

« Nous avons fait un peu plus de préparation pour la course vendredi, mais je ne pense pas que cela ait fait une différence. Ce fut une course difficile pour tous ceux qui géraient les pneus et je pense que cela nous a un peu aidés. »

Russell n’a pas pu marquer, le pilote Mercedes 2022 terminant à la 14e place.

« Cela n’a jamais été facile », a déclaré Russell au site Web de la Formule 1. « Pour être honnête, nous n’avions pas vraiment le rythme ce week-end, pour une raison quelconque. Beaucoup à examiner.

« J’ai pris un bon départ, P20 jusqu’à P14 ou quelque chose du genre, en luttant pour garder Fernando et Sebastian derrière moi, mais c’était comme ça.

« Puis une course assez longue et solitaire à partir de ce moment-là. Un week-end difficile et le suivant. »