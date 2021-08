Sebastian Vettel attendait plus du début de sa carrière AM

Concédant que les résultats d’Aston Martin n’ont pas été ce qu’ils voulaient cette saison, Sebastian Vettel dit qu’ils courent “à l’arrière” du milieu de terrain.

Vettel a rejoint Aston Martin avant le championnat de cette année, les deux parties déclarant qu’elles espéraient que ce serait le début de quelque chose de beau.

Cela doit encore se concrétiser.

Après un départ lent, heurtant Esteban Ocon lors de sa toute première course, Vettel a lentement mais sûrement commencé à trouver ses marques.

Il a décroché son premier podium avec sa nouvelle équipe à Bakou, bénéficiant d’un abandon du leader de la course Max Verstappen et d’une erreur en fin de course de Lewis Hamilton, et semblait en avoir obtenu un autre au Grand Prix de Hongrie.

Il a fait franchir la ligne d’arrivée à son AMR21 à la deuxième place, a élevé l’ordre dans le carnage du tour 1 qui a éliminé cinq voitures, mais a ensuite été disqualifié pour une infraction au carburant.

Aston Martin a annoncé jeudi avoir déposé un recours officiel.

Pour l’instant, cependant, le DSQ laisse Vettel P12 au championnat des pilotes avec le quadruple champion du monde n’ayant marqué que dans trois de ses 11 courses avec sa nouvelle équipe.

Ce n’est pas étonnant qu’il admette qu’il s’attendait à plus en ce début de saison.

“Je pense que nous nous attendions à plus au début”, a-t-il déclaré à Motorsport-Total.com. « Ensuite, je suppose que j’avais besoin de temps et que les choses ne se sont pas passées comme nous le souhaitions.

«Mais après cela, nous sommes devenus de mieux en mieux.

« Bien sûr, nous n’avons pas obtenu de bons résultats lors des dernières courses, mais je pense que nous nous sentons beaucoup plus à l’aise dans l’ensemble qu’au début.

« Alors on voit que c’est très serré au milieu de terrain, et si tout se passe normalement, on est au fond du milieu de terrain.

“Et si nous performons au-dessus de la moyenne, nous sommes au milieu ou parfois même à l’avant, comme à Bakou.”

La voiture d’Aston Martin 2021 n’a pas été aidée par la décision de la FIA de réduire l’appui des voitures en coupant un petit morceau du sol juste devant les pneus arrière.

Cela a fait plus de mal aux voitures à faible inclinaison que leurs homologues à forte inclinaison.