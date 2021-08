Sebastian Vettel : Attribuer des points au GP de Belgique est “une blague”

Après avoir effectué seulement quelques tours derrière la voiture de sécurité, Sebastian Vettel a qualifié de « blague » le fait que des points aient été attribués au Grand Prix de Belgique.

Un minimum de deux tours doit être effectué dans une course pour avoir officiellement un classement à la fin de celle-ci. Deux tours ont été effectués derrière la voiture de sécurité alors que la FIA cherchait à démarrer la course, mais les 10 meilleurs pilotes ont obtenu des demi-points ce jour-là.

Bien que Vettel ait bénéficié de ce résultat, s’étant qualifié pour la meilleure P5 de la saison sur la grille, il a estimé que voir les pilotes récompensés sur la seule base de leurs tours de qualification était indigne de se voir attribuer des points de championnat du monde.

« C’est un peu une blague, non ? C’est une blague », a déclaré Vettel aux journalistes après la course.

« Si vous voulez obtenir une récompense pour vous qualifier, vous devriez obtenir des points pour vous qualifier. Qu’avons-nous fait aujourd’hui [to earn the points]? Je ne sais pas.”

Lewis Hamilton a également expliqué comment la « course » s’est déroulée. Il aurait préféré voir la course reportée à lundi et, tout en saluant l’engagement des fans en Belgique, il estime qu’ils devraient recevoir un remboursement pour n’avoir vu que quelques tours de parade – ajoutant que “l’argent parle”, et a laissé entendre que les tours avaient lieu derrière la voiture de sécurité pour répondre aux exigences nécessaires à la course.

En fin de compte, cependant, la météo a eu raison du grand prix dimanche.

Le consensus de haut en bas de la grille était qu’il était presque impossible de voir quoi que ce soit en piste, et les pilotes se sont clairement rangés derrière la décision de la FIA de ne pas courir, même si cela aurait été une décision difficile.

Du point de vue du pilote Aston Martin, il était bien en tête du peloton et avait encore des problèmes avec où placer sa voiture sur la route.

“J’étais en P5 et j’avais du mal à voir”, a déclaré le quadruple champion du monde. « Je devais vraiment m’assurer de ne pas rater où Daniel [Ricciardo in front] était.

« Vous voyez le [rain] lumière très tardive, beaucoup d’embruns. Je présume que plus loin, c’est devenu pire. Il y avait plus de pluie à venir quand nous sommes sortis, je pouvais le sentir aussi.

«Je pense que la priorité est toujours que nous soyons en sécurité, que des décisions difficiles soient prises aujourd’hui, qu’il ne soit pas facile de s’accrocher aussi longtemps et de laisser les gens attendre. Mais probablement la bonne décision, il commençait à faire plus sombre.