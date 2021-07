Sebastian Vettel “aurait dû être bien dans les points”

in

Sebastian Vettel a déclaré qu’il était “très déçu” de ne pas avoir terminé le Grand Prix de Grande-Bretagne après avoir fait un tête-à-queue, endommagé sa voiture et plongé dans le peloton.

Après une première bagarre avec son partenaire d’entraînement de longue date Fernando Alonso, il a filé à la sortie de Luffield après le redémarrage de la course suite à l’accident de Lewis Hamilton et Max Verstappen.

Vettel avait tenté de dépasser l’Alpine mais a eu un survirage qui l’a fait déraper vers l’ancienne voie des stands et l’a relégué à l’arrière du peloton.

Il n’a pas pu revenir dans le peloton pendant la majeure partie de la course et, après avoir subi une surchauffe de son moteur, le quadruple champion du monde a été contraint à l’abandon – ce qu’il a décrit comme une occasion manquée un jour où un gros point le transport était possible.

“Le week-end s’annonçait prometteur et, sans tous les problèmes, j’aurais dû terminer bien dans les points”, a déclaré Vettel lors du débriefing officiel d’Aston Martin après la course.

« Je suis très déçu de perdre la voiture dans une bataille roue contre roue avec Fernando. Je ne sais pas exactement ce qui s’est passé, mais je l’ai mal jugé, j’ai perdu l’adhérence et j’ai filé. Après ça, j’étais juste derrière. Au final, nous n’avons pas terminé la course car l’équipe a abandonné la voiture avec un problème de refroidissement.

Le coéquipier de Vettel Aston Martin, Lance Stroll, s’est plutôt mieux comporté dimanche, réalisant la plus grande amélioration de tous les pilotes alors qu’il est passé de la 14e à la 8e place autour de Silverstone.

Il a souligné que les qualifications de sprint entraîneraient peut-être moins de variations dans les stratégies de course au départ, mais il espère pouvoir utiliser cela à son avantage à l’avenir, après avoir gagné des places aux deux départs de course.

« Je suis vraiment content de ma course parce que nous avons réussi à contourner un début de fin de semaine difficile en terminant en 8e place et en marquant quatre points », a déclaré le Canadien.

« Nous avons travaillé pour trouver le bon équilibre entre la voiture et nous avons fait une percée aujourd’hui, ce qui est tout à l’honneur de l’équipe et de tous les efforts que tout le monde a déployés. La clé de la course a été de prendre deux bons départs de chaque côté du rouge. drapeau, où nous avons gagné plusieurs places à chaque fois.

« Les stratégies étaient assez similaires pour toute la grille, rendant les dépassements plus difficiles, mais ces départs nous ont préparé pour une bonne course. Le nouveau format a été un défi pour tout le monde ce week-end, mais je pense qu’il y a des points positifs et que nous pouvons apprendre à maximiser les autres événements avec des sprints.