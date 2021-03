Sebastian Vettel a terminé sa première séance de qualification pour Aston Martin «bouleversé et en colère» – mais à cause de la malchance plutôt que de la voiture ou pour toute autre raison.

L’ancien quadruple champion du monde, qui a rejoint Aston Martin en provenance de Ferrari, débutera le Grand Prix de Bahreïn d’ouverture de la saison 2021 à une modeste 18e position sur la grille.

Cela signifiait la poursuite du départ difficile que Vettel a enduré avec sa nouvelle équipe, car il s’était retrouvé à «100 tours» du temps de piste dont il avait besoin après les essais de pré-saison lorsque deux de ses trois séances ont été affectées par des problèmes avec la voiture. .

Et avec Aston Martin ne paraissant pas solide lors des essais libres à Bahreïn, les problèmes se sont également étendus à la Q1, car la dernière course de Vettel a été gravement compromise par deux drapeaux jaunes distincts, brandis pour des incidents impliquant Haas de Nikita Mazepin et, ironiquement, Carlos Sainz – qui a pris sa place. chez Ferrari.

« Je pense certainement qu’il y avait un potentiel pour être beaucoup plus rapide », a déclaré l’Allemand à Sky F1. «Nous venons de franchir le drapeau (à damier), nous avons évidemment eu le problème avec les drapeaux jaunes pendant le tour, ce qui a rendu un peu impossible le retour.

«Mais c’est ce que c’est maintenant et nous verrons ce que nous pouvons faire demain

«J’apprends, je pense que les qualifications étaient bonnes et que c’était positif. Évidemment, je n’ai eu qu’un tour et demi. Je pense que nous avons encore beaucoup de travail à faire. Nous aurions espéré un meilleur départ, mais c’est ce que c’est et j’espère que nous aurons une bonne course demain.

«Si je panique maintenant, cela aiderait-il? Ou si j’étais vraiment bouleversé? Bien sûr, je suis bouleversé et en colère que ce n’était pas de notre faute, d’une certaine manière, de ne pas réussir, mais nous devons le prendre et faire ce que nous pouvons pour préparer demain.

Le joueur de 33 ans a ajouté sur Sky Italy: «C’est évidemment décevant car je pense que la voiture était bien meilleure en qualifications. Nous avons changé certaines choses et il semblait que cela ferait une énorme différence, mais nous n’avons pas été en mesure de le prouver. Cela restera donc un secret jusqu’à demain.

«Jusqu’à présent, pendant tout le week-end, nous n’avons pas été très rapides, donc ce sera difficile, mais nous pourrons certainement gagner des positions.»

Un point positif pour Vettel était que son coéquipier Lance Stroll a atteint la Q3 et partira de la P10, ce qui suggère que les craintes qu’Aston Martin ait chuté depuis longtemps par rapport à l’année dernière, alors qu’elles étaient connues sous le nom de Racing Point, soient mal placées.

Reportage supplémentaire de Luca Brambilla

