Sebastian Vettel cherche à “ maintenir l’élan ” à Bakou

Sebastian Vettel cherche à “maintenir son élan” au Grand Prix d’Azerbaïdjan suite à des signes encourageants pour lui à Monaco.

Aux 11 fois où le quadruple champion du monde a terminé le Grand Prix de Monaco, il a terminé chacun d’entre eux dans le top cinq et, remarquablement, il a pu garder ce record intact dans une voiture AMR21 qu’il n’est pas. complètement familier et qui n’est pas particulièrement compétitif par rapport à ses rivaux du milieu de terrain.

Il y aura beaucoup d’espoir que la finition P5 de Vettel dans les rues de Monte-Carlo représentera à nouveau un tournant dans sa carrière en Formule 1 après une période prolongée de misère, qui a montré des signes de persistance même depuis qu’il a quitté Ferrari à la fin. de la campagne 2020.

“De Monaco, nous voyageons vers un autre circuit urbain, Bakou – mais c’est un défi très différent”, a déclaré Vettel dans l’avant-première d’Aston Martin à Bakou.

“Vous pouvez dépasser à Bakou, et la dégradation des pneus est beaucoup plus un facteur, donc, même si samedi reste important, trouver un bon équilibre pour les secteurs techniques et les sections à grande vitesse, tout en appliquant une stratégie de course solide, sera essentiel pour un bon résultat.

« Nous arrivons ici après un bon week-end à Monaco, et nous voulons maintenir notre élan.

✍🧢#F1 #Vettel pic.twitter.com/wPX9NgBn7m – Sebastian Vettel #5 (@sebvettelnews) 30 mai 2021

F1 TV offre aux lecteurs de PlanetF1 10% de réduction sur leurs abonnements Access et Pro ! Cliquez ici et utilisez le code PLANETF10 à la caisse*

*l’offre expire le dimanche 6 juin à minuit

Momentum est vraiment le mot à la mode chez Aston Martin car Stroll, qui a des “souvenirs spéciaux” de Bakou, l’a également référencé dans ses citations en avant-première.

« Bakou est un lieu de souvenirs particuliers pour moi, c’est ici que j’ai décroché mon premier podium en Formule 1 », a déclaré Stroll.

« C’est un circuit complexe car il combine des sections à plat avec des virages serrés dans le secteur intermédiaire, ce qui rend la marge d’erreur minuscule. Nous progressons continuellement avec notre AMR21 et comptons continuer sur notre lancée depuis Monaco. »

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !