Sebastian Vettel cite la raison du « travail incroyable » que Mick Schumacher a fait cette année

Sebastian Vettel pense que l’éthique de travail impressionnante de Mick Schumacher est l’une des principales raisons des progrès de son jeune compatriote chez Haas cette année.

Le duo allemand entretient une relation solide, Vettel agissant comme un mentor pour le fils de son propre héros d’enfance, Michael Schumacher.

Le champion de Formule 2 2020 a rejoint l’équipe Haas dans le cadre d’une équipe de recrues aux côtés de Nikita Mazepin dans une voiture sous-développée qui ne leur donnerait probablement jamais la chance de se battre régulièrement pour des points.

En fin de compte, aucun des deux n’a réussi à ouvrir son compte lors de sa première campagne, mais il y a eu des moments positifs pour Schumacher, notamment lors des qualifications, où il est passé en Q2 aux Grands Prix de France et de Turquie.

Les gains du joueur de 22 ans étaient, selon Vettel, le résultat des longues heures qu’il a consacrées à essayer d’extraire toutes les performances potentielles de sa voiture, même sans que l’équipe n’apporte de mises à niveau.

Derniers essais, dernière séance cette année avec l’équipe. Ce fut une année incroyable d’apprentissage et de croissance, avec le meilleur groupe de personnes. Merci @haasf1team, je suis tellement excité pour notre prochaine saison ensemble🤩 #MSC47 pic.twitter.com/0Yv6OCXSB0 – Mick Schumacher (@SchumacherMick) 15 décembre 2021

Lorsqu’on lui a demandé d’évaluer la première saison de Schumacher au plus haut niveau, l’ancien quadruple champion du monde, cité par Formula 1.com, a déclaré : « Je pense qu’il est difficile de juger car la voiture était si loin.

« Mais pour ceux qui regardaient de près… évidemment, j’ai suivi et oui, je pense qu’il a fait un travail incroyable avec une si mauvaise voiture pour atteindre la Q2 à quelques reprises, avoir de bonnes performances en course, combattre certains des d’autres voitures qui sont beaucoup plus rapides. C’est un gros effort.

« Plus encore, il a été un énorme ascenseur pour toute l’équipe. Je pense que le décalage depuis le début de la saison pour cette équipe était faible car ils n’avaient pas de développement et ils étaient loin derrière.

« Mais je pense que si vous regardez tout au long de l’année, Mick a été très heureux et enthousiaste et heureux de travailler. Il a été l’un des premiers, sinon le premier, chaque jour à venir au paddock et l’un des les derniers à partir.

Outre le manque de rythme de sa voiture, l’un des points négatifs pour Schumacher a été une série d’accidents, bien qu’au moins certains d’entre eux ne soient attendus que d’un pilote de F1 inexpérimenté.

L’espoir pour lui et pour Vettel est que, Haas ayant concentré tout son développement sur 2022, il disposera de machines plus compétitives la prochaine fois.

« Il a montré un grand intérêt à essayer de faire avancer l’équipe, donc à part le travail qu’il a fait sur la bonne voie, à part quelques petites erreurs qui se produisent lors de votre première année, je pense qu’il a fait un excellent travail », a ajouté le pilote Aston Martin. .

« Je souhaite vraiment qu’il obtienne une bien meilleure voiture l’année prochaine pour montrer ce qu’il est capable de faire. »