Sebastian Vettel confirme les mises à niveau de son Aston Martin pour Barcelone

Sebastian Vettel a confirmé qu’il recevrait des améliorations au plancher de son Aston Martin lors du Grand Prix d’Espagne ce week-end.

Même si son coéquipier Lance Stroll avait obtenu de nouvelles pièces à Portimao devant l’Allemand, Vettel a réussi à surclasser le Canadien et à terminer une place devant dimanche.

Aston Martin a cependant eu du mal pour le rythme dans l’ensemble, et Vettel a déclaré que l’équipe n’avait tout simplement pas la vitesse pour convertir son départ P10 en points dimanche après-midi.

Il espère que les nouvelles pièces seront en mesure de rendre sa voiture plus maniable et de faire grimper le peloton.

“J’ai quelques morceaux à venir pour le week-end prochain”, a déclaré Vettel après le Grand Prix du Portugal, via Autosport. «Et j’espère que nous pourrons être un peu plus compétitifs.

«Un samedi propre sera évidemment la clé pour avoir un meilleur dimanche. Mais j’espère qu’en course, on aura un peu plus de rythme pour mettre plus de pression [on].

«Il semblait évidemment que nous n’avions pas le rythme comme l’AlphaTauris, et surtout les Alpines. Alors oui, nous devons jeter un coup d’œil. Mais finalement, nous n’avons pas été assez rapides.

Après que Stroll eut d’abord reçu les nouvelles améliorations, Vettel a déclaré que son inconfort précoce avec la voiture signifiait que la décision de l’équipe était la bonne, offrant un traitement préférentiel au pilote qui faisait partie de l’équipe depuis plus longtemps.

Avec un calendrier chargé, Vettel a déclaré que l’équipe devait résoudre les problèmes liés à leur voiture le plus tôt possible.

Lorsqu’on lui a demandé si les améliorations fonctionnaient comme prévu, le quadruple champion du monde a ajouté: «Je pense que oui, évidemment je ne les ai pas ressentis. Je ne sais pas. Mais j’espère que ça va être un meilleur week-end [in Barcelona].

«Ce week-end, nous nous sommes aussi battus un peu avec les réglages, donc j’espère un week-end plus simple le prochain, et un meilleur rythme, surtout dimanche après-midi.

“Évidemment [Stroll] Je me suis tout de suite senti beaucoup plus à l’aise avec la voiture que moi. Nous en apprenons encore sur la voiture.

«Je pense évidemment que ça va être une longue saison, mais ces deux courses sont maintenant très cruciales pour y arriver. Nous changeons encore beaucoup de choses d’une session à l’autre pour explorer les limites. »

