Nico Rosberg pense que c’est «très important». Sebastian Vettel trouve un moyen de renverser la vapeur, qualifiant ses erreurs d ‘«atypiques» pour un champion du monde.

Vettel a connu une illustre carrière en Formule 1, remportant quatre championnats dans le sport, mais les 12 derniers mois en particulier n’ont pas été gentils avec lui.

Il a eu du mal à avoir beaucoup d’impact l’année dernière avec l’unité de puissance bien inférieure à la normale de Ferrari, tombant à la 13e place du classement des pilotes, et les choses ne sont pas beaucoup plus faciles depuis qu’il est passé à Aston Martin.

L’Allemand a subi un départ assez désastreux pour l’équipe anciennement connue sous le nom de Racing Point, avec des tests de pré-saison interrompus par des problèmes avec la voiture, alors qu’il n’a terminé que P15 dans la course d’ouverture et a subi des points de pénalité pour ajouter à ses inquiétudes.

Son compatriote Rosberg, cependant, espère voir Vettel revenir en forme dès que possible.

S’adressant à Sky Allemagne, il a déclaré: «Je souhaite vraiment à Sebastian, qu’il sorte de ce creux, ce qu’il a apporté avec Ferrari et maintenant un peu pour la première course. Curieusement, cela m’a surpris qu’il dise également qu’il ne se sent toujours pas à l’aise dans la voiture.

«Mais d’accord, c’est une nouvelle équipe et il a besoin d’un peu de temps. Mais Sebastian a un énorme talent, c’est un quadruple champion du monde, donc il ira bien et je suis sûr que nous verrons de belles courses de sa part cette année.

«Mais il doit trouver un moyen de sortir de cette spirale négative, c’est très, très important. Nous venons de constater une autre erreur, ce qui est atypique pour un quadruple champion du monde. C’est là qu’il doit trouver son chemin, c’est très important.

2021 a également vu l’arrivée d’un autre Allemand sur la grille, avec Mick Schumacher venant de Formule 2 pour rejoindre Haas.

Il a terminé P16 à Bahreïn lors de ses débuts en F1, qui étaient parmi les derniers pilotes, mais Rosberg estime qu’il va bien et qu’il devrait avoir du temps avant d’être jugé.

Il a ajouté: «Mick mérite d’être complètement en Formule 1 parce qu’il a dominé toutes les catégories avant cela – y compris la Formule 2 finalement, où il est devenu champion.

«C’est amusant de le regarder et il va plutôt bien. Il est important que nous lui donnions du temps, car la Formule 1 est logiquement la classe supérieure, vous n’entrez pas et ne dominez pas tout à la fois.

«Vous devez lui donner du temps et il l’a maintenant, qu’il apprend d’abord tout: la voiture avec les ingénieurs, la configuration, en tirer le meilleur parti en qualifications – vous devez y travailler et je pense qu’il le fera. a un bel avenir devant lui.

