Sebastian Vettel déplore l’accident de Kimi Raikkonen qui a « détruit la course » à Djeddah

Sebastian Vettel était dans les guerres en Arabie saoudite et a admis que son emmêlement avec Kimi Raikkonen « avait détruit la course » pour lui dimanche.

Après avoir commencé P17, le pilote Aston Martin avait réussi à se frayer un chemin dans le top 10 entre les périodes de drapeau rouge et les dépassements de voitures en piste, avant que son premier incident ne se produise – alors que Yuki Tsunoda l’a fait tourner au virage 2 en marquant son arrière droit. pneu.

Vettel a pu repartir et a fini par s’entraîner avec son ancien coéquipier Ferrari plus tard dans la course.

Raikkonen a essayé de le dépasser par l’extérieur au virage 1, mais Vettel a tenu le coup pour garder la place aux virages 2 et 3, mais le pilote Alfa Romeo a essayé de rester à l’extérieur en se dirigeant vers le virage à gauche du virage 4.

Il a été pressé contre le mur et ils sont finalement entrés en collision – laissant les deux pilotes en dernier des coureurs en piste, avant que Vettel ne se retire de la course avec les dommages subis.

« Tout allait dans ma direction », a déclaré le quadruple champion du monde à Formula1.com. « Nous avons commencé 17e et nous étions dans le top 10. C’était donc extrêmement difficile, mais nous avons réussi à passer [the field] et puis à la fin, nous avons évidemment été expulsés par Yuki et après cela, il y a eu un autre incident avec Kimi qui a détruit la course.

«Je ne sais pas ce qui s’est passé, pour être honnête, parce que j’avais le corner et je ne sais pas où il voulait vraiment aller.

« Il n’y a pas de place pour deux voitures dans ce virage, donc je pense qu’il doit reculer. »

Raikkonen était également perplexe quant à la façon dont l’incident s’était produit et a expliqué qu’il avait essayé de continuer à côté de l’Aston Martin pour avoir une chance de passer dans le virage 4 – mais l’a simplement considéré comme un incident de course.

« Je ne sais pas. Je l’ai dépassé en quelque sorte dans le premier virage et je suis allé un peu large là-bas, et nous avons continué à avancer côte à côte dans [Turn] 4 », a déclaré le Finlandais.

« Mon intention était d’essayer de rester sur la piste et d’aller à l’extérieur, mais je ne sais pas. Peut-être qu’il pensait que nous allions tous les deux aller tout droit. Je ne sais pas, c’est ce que c’est.

Le premier incident de Vettel avec Tsunoda l’a vu reculer vers les barrières du virage 2. Lorsqu’on lui a dit que le conducteur d’AlphaTauri avait prévu de s’excuser auprès de lui pour leur accident, l’Allemand a semblé détendu face à la situation.

« C’est bon, ça arrive », a déclaré Vettel. «C’est juste amer évidemment pour lui et pour moi. Je pense qu’il était plus rapide ; il aurait probablement dépassé deux, trois, quatre, cinq, 10 tours plus tard de toute façon.

« Une honte pour nous deux de perdre cette position dans les points. »