Sebastian Vettel devrait revenir chez Red Bull

Bernie Ecclestone pense que Sebastian Vettel devrait retourner chez Red Bull, pour montrer aux gens à quelle vitesse il est aujourd’hui.

Vettel était coincé au milieu de terrain pendant la majeure partie de 2021 dans une Aston Martin sous-performante après avoir quitté Ferrari fin 2020, et un seul podium à Bakou était aussi bon que les choses l’ont été pour le quadruple champion du monde la saison dernière. [despite crossing the line in the top three in Hungary, before being disqualified].

L’Aston Martin n’était capable d’atteindre que les limites extérieures des positions payantes, mais des doutes avaient été soulevés quant au rythme absolu de Vettel chez Ferrari après avoir été battu par Charles Leclerc au cours de leurs deux saisons ensemble.

Vettel a admis que la retraite lui avait traversé l’esprit dans le passé, mais l’ancien patron de la Formule 1 Ecclestone pense qu’il a gagné le droit de quitter la Formule 1 quand il le souhaite – et un passage à son partenaire Max Verstappen montrerait à quel point il peut encore être rapide.

« Quand il en a envie », a déclaré Ecclestone à Sport1.de lorsqu’on lui a demandé quand Vettel devrait quitter le sport. « Il ne faut pas lui dire qu’il doit prendre sa retraite.

« Nous ne savons plus à quel point il est rapide parce qu’il n’est pas dans une voiture de compétition – il n’est donc pas facile de dire qu’il n’est plus aussi rapide qu’avant.

« Il doit être de retour chez Red Bull, en fait. »

Le vainqueur du Grand Prix à 53 reprises a déclaré que « le feu brûlait toujours » en lui pour avoir plus de succès en Formule 1, mais a ajouté séparément qu’il se sentait plus heureux maintenant qu’il ne l’était chez Ferrari.

Mais ayant été l’un des pilotes les plus titrés de l’histoire de la Formule 1, quitter Ferrari pour une équipe de milieu de terrain l’a amené à se demander si continuer était la bonne chose à faire – mais a choisi de continuer dans le sport.

« Bien sûr, on se pose parfois la question du sens », a déclaré l’Allemand vers la fin de 2021. « Je mentirais si je disais que la pensée ne m’avait pas encore traversé l’esprit.

« Si je ne ressens plus la motivation et l’ambition intérieures et que je m’y tiens pour transmettre des messages ou augmenter le solde bancaire, ce serait une trahison de la génération qui n’est pas encore venue et vivre ce rêve… mais le feu est toujours là. brûlant. »