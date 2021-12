Sebastian Vettel dit que ce sont toujours les mêmes pilotes qui sautent la file en qualifications

À Abu Dhabi, d’autres bouffonneries de la circulation se sont produites et bien que le lieu ait changé, Sebastian Vettel a déclaré que les coupables ne l’avaient pas fait.

Avec la piste Yas Marina d’Abu Dhabi maintenant plus rapide et plus fluide, les pilotes se sont retrouvés dans cette situation familière de se regrouper alors qu’ils se préparaient pour un tour lancé, le point culminant de cet embouteillage arrivant dans les dernières étapes de la Q2.

Dans ce scénario, il est censé y avoir un gentleman’s agreement en Formule 1 selon lequel les pilotes ne sautent pas la ligne et ne gâchent pas les préparatifs d’un autre pilote.

Cependant, cela est rarement respecté, et Vettel d’Aston Martin a déclaré que c’était à nouveau le cas à Abu Dhabi, le quadruple ancien champion du monde se retrouvant dans le cadre des enquêtes de deux commissaires sportifs.

Dans le premier cas, Esteban Ocon a été réprimandé pour avoir entravé Vettel pendant la Q1, tandis que l’équipe Alpine d’Ocon a reçu une amende de 10 000 €, tandis que dans le second cas, Vettel a été innocenté pour entrave à Pierre Gasly.

Vettel a été éliminé en Q2 et devrait commencer la dernière course de la saison depuis P15.

La Q3 n’était pas censée être, mais les points arrivent demain. Ce n’est pas encore fini. 💪 #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/qEZFfW8q27 – Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) 11 décembre 2021

S’adressant aux journalistes dans le paddock, il a déclaré : « C’est mauvais quand vous avez autant de voitures au même endroit.

« Et ce sont toujours les mêmes personnes qui sautent la file d’attente, mais elles s’en tirent toujours, donc je suppose qu’elles ont une raison.

« J’ai essayé de revenir en arrière et d’utiliser le temps, mais les pneus ont trop refroidi – plus que je ne le pensais – et le tour était terminé.

« Nous nous sommes arrêtés pendant environ une demi-minute, donc cela ne les a pas aidés. »

Bien sûr, comme cela est souvent mentionné en Formule 1, les points sont attribués dimanche au top 10, ce qui signifie que Vettel a la possibilité de renverser son frustrant samedi.

Cependant, il ne révélait pas grand-chose s’il pouvait le faire.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait le rythme de course pour gagner des places, Vettel a répondu : « Je ne sais pas.

« Nous verrons. Nous allons essayer de dépasser quelques voitures, espérons-le, puis faire une bonne course.

Le coéquipier de Vettel, Lance Stroll, a déclaré qu’il était en tête de cette file d’attente lors des qualifications et qu’il a donc pu échapper à tout ce drame, se qualifiant finalement P13.

« Ce n’était pas trop mal pour moi, je pense que j’étais en tête de la file d’attente », a-t-il déclaré.

« Donc, ce n’était pas si grave. Je pense que nous avons peut-être eu un autre dixième, mais c’était un peu notre rythme.