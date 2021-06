Sebastian Vettel dit que retourner chez Red Bull en 2021 n’était pas une option

in

Sebastian Vettel a déclaré qu’il ne regrettait pas de ne pas revenir chez Red Bull et ne pensait pas que c’était une option viable en premier lieu.

Le quadruple champion du monde a été laissé à la recherche d’un siège en 2020 après avoir appris qu’il quitterait Ferrari et a finalement été recruté pour remplacer Sergio Perez chez Aston Martin, anciennement Racing Point.

Alors que Perez a déclaré qu’être écarté pour Vettel n’était pas un énorme “point bas” pour lui, cela a à son tour conduit le Mexicain à se battre pour 2021 et finirait par prendre la place d’Alex Albon chez Red Bull pour la saison.

Perez, tout en admettant que les qualifications ont été son point faible jusqu’à présent cette saison, a impressionné les dimanches et a remporté sa première victoire en tant que pilote Red Bull la dernière fois en Azerbaïdjan, Vettel terminant deuxième.

L’Allemand a également réservé des éloges particuliers à Perez, affirmant qu’il avait mérité la chance de concourir régulièrement à l’avant grâce à ses performances exceptionnelles dans les voitures de milieu de terrain au fil des ans.

“Non je ne regrette pas [not returning to Red Bull] et je ne pense pas que ce soit une option », a expliqué Vettel aux journalistes du Paul Ricard, alors qu’il était assis à côté de Perez lors de leur conférence de presse d’avant-course.

« Évidemment, j’ai décidé de prendre une nouvelle direction et de rejoindre une nouvelle équipe avec Aston Martin pour un nouveau voyage et j’en suis très heureux.

«Et en toute honnêteté, et je le dis vraiment du fond du cœur, je suis très heureux que Checo ait obtenu un bon siège parce qu’il le mérite.

“Il l’a montré non seulement avec une victoire, mais il l’a montré au cours des 10 dernières années ou quelque chose comme ça, qu’il a été en Formule 1 et qu’il mérite d’être dans une grande voiture.”

Alors que Red Bull rivalise désormais sur un pied d’égalité avec Mercedes pour les deux titres, Vettel remportant ses quatre championnats de pilotes avec l’équipe basée à Milton Keynes, Vettel a déclaré qu’il était heureux pour son ancienne équipe et Perez alors qu’ils continuent d’impressionner en 2021.

Il a ajouté : « Je suis heureux que Red Bull ait une excellente voiture pour deux raisons : premièrement, je connais évidemment une grande partie de l’équipe, mais évidemment pour Checo qu’il apprécie le fait que vous alliez à une course et que vous sachez que vous avez une voiture avec laquelle vous pouvez vous battre pour la victoire.

