Sebastian Vettel dit qu’il est « plus un ami » qu’un mentor pour Mick Schumacher

Sebastian Vettel dit qu’il se considère comme « plus un ami » pour Mick Schumacher, même s’il semble avoir agi comme son mentor en Formule 1.

Les deux Allemands ont noué des liens étroits, très appréciés par Schumacher car son père Michael, le septuple champion du monde, ne peut pas assister aux courses.

Schumacher junior a récemment expliqué comment Vettel l’avait aidé à éviter des « erreurs » de nature politique dans le paddock de F1, ce qui lui a été dit lors d’une interview peut être une sorte de « char de requin ».

Cependant, le quadruple ancien champion du monde préfère ne pas voir sa relation avec le joueur de 22 ans comme trop paternelle, le considérant plutôt comme un compagnon – bien qu’il n’ait pas de rivalité compétitive avec lui.

Lorsqu’on lui a demandé lors d’une interview avec F1-Insider s’il ressentait une quelconque responsabilité envers le pilote Haas, Vettel, pour qui le père de Schumacher était un héros d’enfance, a répondu : « Pas vraiment. Bien sûr, le lien est là à travers Michael.

«Mais Mick vient d’une très bonne famille. C’est un jeune homme très sensé et bien élevé qui est maintenant prêt à suivre son propre chemin. Il fait ça très bien.

« Son éthique de travail me rappelle son père. Je lui souhaite sincèrement une voiture avec laquelle il pourra marquer davantage l’année prochaine.

« Mais je suis plus un ami que quelqu’un qui se sent responsable. Vous êtes toujours là pour les amis. C’est pourquoi je n’ai aucune pensée compétitive envers lui et je suis heureux de transmettre mon expérience.

Vettel a indiqué que l’approche qu’il a décrite s’étendait également à ses coéquipiers et dans son équipe actuelle, Aston Martin, il a un collègue dans Lance Stroll qui a moins de 18 mois de plus que Schumacher, et donc 11 ans de moins que lui.

« Je ne suis pas du genre à tout peser de manière paranoïaque de toute façon, pour avoir mes propres avantages et jouer à des jeux », a ajouté Vettel. « Cela n’a pas non plus de sens pour moi de cacher certaines choses à mes coéquipiers.

«Je vois plutôt la situation dans son ensemble, que nous voulons progresser en équipe. Aujourd’hui, nous sommes de toute façon capables de tout voir de manière transparente à travers les données.

Schumacher est membre de la Ferrari Driver Academy et même si Vettel n’a pas pu y devenir champion du monde, il ne dissuaderait certainement pas son jeune compatriote de prendre un siège de course avec la Scuderia si et quand un deviendrait disponible.

« J’ai encore eu de bonnes années et la marque sera toujours quelque chose de spécial », a déclaré Vettel.

« En tout cas, je ne le lui déconseillerais pas à cause du peu de choses qui n’ont pas si bien fonctionné pour moi.

« Les gens ont tendance à toujours voir le verre à moitié vide dans les souvenirs. Je préfère le voir à moitié plein et le positif l’emporte sur le négatif.