«  Sebastian Vettel doit s’interroger sur des erreurs répétées  »

Ralf Schumacher est troublé par les erreurs persistantes de Sebastian Vettel – et par la façon dont l’ancien champion du monde les gère.

Vettel a commis une autre erreur évidente lors du Grand Prix de Bahreïn lors de ses débuts pour Aston Martin, se heurtant à l’arrière de l’Alpine d’Esteban Ocon avant le premier virage.

Au départ, sur la radio de l’équipe, le vainqueur de quatre titres mondiaux Pilotes a reproché à Ocon de s’être déplacé vers la gauche, mais le Français ne faisait que prendre la ligne naturelle dans le coin.

Par la suite, l’Allemand de 33 ans s’est excusé auprès de son rival et a accepté la responsabilité d’un incident qui n’a rien fait pour aider leurs races respectives. Les commissaires ont donné à Vettel une pénalité de 10 secondes et il a terminé 15e, à deux places derrière Ocon.

C’était un incident rappelant plusieurs dans lequel Vettel s’est retrouvé impliqué l’année dernière lors d’une dernière saison misérable avec Ferrari, lorsque les 17 courses ont eu lieu après que l’équipe lui eut dit que son contrat ne serait pas prolongé.

Dans sa chronique pour Sky Germany, Schumacher, six fois vainqueur de la course de F1, a suggéré à Vettel de déterminer pourquoi il continue de se plonger dans ces éraflures.

«Le premier week-end de course a été décevant pour Vettel», a déclaré le frère de 45 ans de Michael Schumacher, sept fois ancien champion du monde.

«Lors des essais deux semaines plus tôt, il y avait des problèmes techniques avec la nouvelle équipe, mais Sebastian a lui-même commis des erreurs en course.

«Ce qui me dérange le plus, c’est la façon dont il gère cela. Lorsqu’il est arrivé à l’arrière d’Ocon au 44e tour, il s’est immédiatement plaint par radio du supposé changement de ligne d’Ocon.

«Si vous regardez les enregistrements, cependant, il devient clair que c’est l’erreur de conduite à 100% de Vettel.

«Après la course, il s’est excusé auprès d’Ocon, mais la question demeure de savoir pourquoi Sebastian fait de telles erreurs encore et encore. Avec son expérience, il devrait être capable de mieux évaluer de telles situations, il doit donc se remettre en question.

«Mais je ne pense pas que nous ayons à nous soucier de l’humeur chez Aston Martin en ce moment. La collaboration est encore trop fraîche pour cela. Bien sûr, après de nouvelles expériences négatives, cela peut basculer à un moment donné. «

Quant à son neveu Mick Schumacher, l’oncle Ralf pensait avoir eu «un week-end presque sans faute» lors de ses débuts pour Haas malgré une rotation dans la course – bien qu’un incident moins grave que celui qui a mis fin à l’arc de son coéquipier recrue Nikita Mazepin au premier tour.

« La petite erreur dans la course sur pneus froids ne peut pas gâcher l’impression positive », a déclaré Schumacher à propos de Mick, qui a terminé 16e et dernier de ceux encore en course.

«Les problèmes de Mazepin tout au long du week-end ont montré que la voiture était tout sauf facile à conduire. Mick a fait un excellent travail à ce sujet.

«Malheureusement, cette solide performance n’attire pas autant d’attention que Mick le mérite, car avec le Haas moins compétitif, il était généralement trop loin du reste du peloton.»

