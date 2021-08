Sebastian Vettel DQ pour violation de carburant, perd la Hongrie P2

in

Sebastian Vettel a été privé de sa place de P2 au Grand Prix de Hongrie pour ne pas avoir un litre de carburant restant à la fin.

C’était un dimanche chaotique au Hungaroring, avec Valtteri Bottas déclenchant un accident vers l’avant qui s’est lui-même anéanti, Lando Norris et Sergio Perez, tout en causant également des dommages importants au Red Bull de Max Verstappen.

Derrière ce lot de pilotes, il y avait encore plus de chaos alors que le coéquipier de Vettel Aston Martin, Lance Stroll, éliminait Charles Leclerc au premier virage, se méritant une pénalité de cinq places sur la grille pour le Grand Prix de Belgique.

Le carnage s’est cependant avéré très bénéfique pour Vettel, qui a passé la majeure partie du Grand Prix de Hongrie à harceler le leader de la course, Esteban Ocon.

En fin de compte, le Français a tenu bon, laissant Vettel se contenter de ce qu’il pensait être sa deuxième arrivée P2 de la saison.

Cependant, les stewards avaient d’autres plans.

Le règlement stipule qu’un pilote doit avoir un litre de carburant restant dans le réservoir à la fin d’une course pour les tests, et comme il ne restait plus un litre dans l’AMR21 de Vettel, ce P2 s’est volatilisé.

« Après la course, il n’a pas été possible de prélever un échantillon d’un litre de carburant de la voiture 5 », lit-on dans le rapport des commissaires sportifs.

« L’équipe a eu plusieurs occasions d’essayer de retirer la quantité de carburant requise du réservoir, mais il n’a été possible de pomper que 0,3 litre.

« Lors de l’audition en présence du Délégué Technique de la FIA et du Directeur Technique de la FIA, le team principal d’Aston Martin a déclaré qu’il doit rester 1,44 litre dans le réservoir, mais ils ne sont pas en mesure de le sortir.

« Le chiffre est calculé à l’aide du modèle FFM ou injecteur.

« Compte tenu de cette situation, la voiture n°5 n’est pas conforme aux exigences de l’art. 6.6 Règlement Technique de la FIA.

« Selon l’art. 6.2.2 Les concurrents doivent s’assurer qu’un échantillon de 1,0 litre de carburant peut être prélevé de la voiture à tout moment. La procédure a été suivie, mais l’échantillon de 1,0 litre de carburant n’a pas pu être prélevé.

« Les commissaires sportifs décident d’appliquer la pénalité standard pour les infractions techniques. Par conséquent, ils ont pris en compte le fait qu’il n’y aurait pas de défense pour prétendre qu’aucun avantage de performance n’a été obtenu.