Sebastian Vettel écarte la question sur les inquiétudes de l’Arabie saoudite

Sebastian Vettel a esquivé les questions concernant ses opinions personnelles sur les courses de Formule 1 en Arabie saoudite.

Des organisations de défense des droits humains ont exprimé des inquiétudes quant à l’opportunité d’accueillir une course dans le Royaume, qui a la réputation d’être une tentative de « lavage sportif » pour leur donner une position sur la scène mondiale, malgré les inquiétudes concernant le bien-être de certains de leurs citoyens.

La course à Djeddah a toujours un calendrier serré pour être prête au moment où la Formule 1 doit s’y rendre, mais Vettel n’a pas souhaité répondre aux questions sur sa propre vision de la course dans le pays.

Le quadruple champion du monde a exprimé son point de vue sur les droits de l’homme, l’environnement et les problèmes LGBTQ+ cette saison – avec des gestes tels que le port d’un t-shirt arc-en-ciel en Hongrie et l’organisation d’un ramassage de litière pour aider à nettoyer après le Grand Prix de Grande-Bretagne .

Il a récemment déclaré que les sportifs « ne peuvent plus esquiver » quand il s’agit de causes qui les passionnent, citant la nécessité pour les gens de voir « la situation dans son ensemble » sur les problèmes mondiaux plutôt que de regarder uniquement à travers le sport lui-même lorsqu’ils parcourent le monde.

Cependant, lorsqu’il a été question de se rendre à Djeddah, il n’a pas été aussi franc dans ses réponses à cette occasion.

Lorsqu’on lui a demandé au Qatar s’il attendait avec impatience la prochaine course en Arabie saoudite, il a répondu : « Non. »

Mais après une courte pause et ce que GP Fans a décrit comme un « rire légèrement nerveux », il a précisé : « Je ne sais pas. C’est une nouvelle piste, donc nous verrons.

Mais lorsque son interlocuteur l’a pressé de savoir s’il avait ou non «des doutes personnels quant à sa visite dans le pays pour des raisons évidentes», Vettel a répondu avec un sourire et a simplement déclaré: «Prochaines questions».

En ce qui concerne sa course au Qatar dans son ensemble, cependant, il a réussi à se remettre d’un mauvais départ qui l’a vu tomber en queue de peloton pour terminer P10, et il s’est senti raisonnablement satisfait du déroulement de sa course.

« J’étais un peu coincé, je n’avais nulle part où aller, j’ai essayé de contourner l’extérieur mais c’était plus sablonneux que ce à quoi je m’attendais », a-t-il déclaré à propos de ses difficultés dans le premier tour.

« Il y avait beaucoup de poussière, beaucoup de voitures autour, et j’ai perdu la voiture à l’entrée du premier virage en essayant de récupérer quelques positions et je suis parti large, et j’ai perdu pratiquement toutes les positions. J’ai dû céder la place aux voitures à l’intérieur. C’était un combat.

« C’est frustrant parce que la voiture était rapide une fois que nous étions dans les airs libres, avec le même rythme sur les softs que les voitures de devant.

« Nous sommes revenus de la 18e place à la 10e place, ce qui est une remontée raisonnable mais pas idéale car nous avons perdu trop de terrain au départ.

« J’ai dépassé une AlphaTauri et une McLaren, donc c’était une course solide mais évidemment commencer sur le pied arrière fait mal. »