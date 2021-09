Sebastian Vettel “en colère” alors que le troisième trimestre était “facilement” possible à Sotchi

Sebastian Vettel s’est demandé ce qui aurait pu se passer après avoir raté de peu une place dans le top 10 de la grille pour le Grand Prix de Russie.

“Pas question, pas du tout *******”, a déclaré le message radio exaspéré du quadruple ancien champion du monde après que son ingénieur l’a informé de sa position à la fin de la Q2.

L’Allemand avait terminé quatrième dans la première partie des qualifications, semblant avoir un rythme sous-jacent solide dans les conditions changeantes autour de Sotchi sur une piste en évolution.

Mais plutôt que de se concentrer entièrement sur d’autres facteurs autour de lui, il s’est principalement accusé d’avoir terminé P11 samedi.

“Je pense que nous aurions pu facilement passer, mais j’ai eu du trafic lors de la dernière tentative qui n’a pas aidé”, a déclaré le pilote Aston Martin à Sky F1.

“Je suis en colère contre moi-même déjà avant [the last attempt] Je n’ai pas fait de tour plus rapide, donc j’ai vraiment senti que nous aurions pu obtenir un très bon résultat aujourd’hui. Mais comme ça, on est plus ou moins coincés à la lisière du top 10 et ce sera une course difficile demain.

Le top 10 complet de la course de dimanche : Norris

Sainz

Russel

Hamilton

Ricciardo

Alonso

Bottas

Flâner

Perez

Ocon Oh, demain ça va être bon…#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/IiobqNHr1z – PlanetF1 (@Planet_F1) 25 septembre 2021

F1 TV offre aux lecteurs de PlanetF1 10% de réduction sur les abonnements mensuels et annuels ! Afin de réclamer cette réduction fantastique, cliquez sur le lien suivant et utilisez le code promotionnel PLANETF10 à la caisse !*

*L’offre se termine à minuit le 26 septembre et exclut les Pays-Bas

« Je pense qu’en course ce n’est pas une piste facile à doubler, donc c’est bien mieux de partir plus haut et de survivre plutôt que d’être rapide un peu plus loin et de ne pas pouvoir progresser.

“Alors voyons ce que nous pouvons faire demain.”

De l’autre côté du garage, Lance Stroll a réussi à se qualifier pour la dernière séance de qualification et semblait relativement satisfait de sa journée de travail alors qu’il s’apprête à aligner huitième dimanche.

“Je pense que c’était un bon effort jusqu’en Q3”, a déclaré Stroll sur le site officiel de la Formule 1. « Nous avons été assez compétitifs toute la session. C’est dommage en Q3 [that] nous avons été la première voiture à entamer le dernier tour dans ces conditions, ce qui n’est pas génial – la traction s’améliore de plus en plus à chaque tour.

« C’était un peu dommage, mais c’est quand même un bon effort et nous pouvons courir d’où nous sommes demain. C’est une longue course, une longue descente jusqu’au virage 1. Nous verrons ce que nous pouvons faire demain.

Aux avant-postes, un top 3 choc a émergé alors que Lando Norris signait sa toute première pole position en Formule 1, devant la Ferrari de Carlos Sainz et un George Russell volant en P3.