Sebastian Vettel en tête de course pour le nouveau Overtake Award de F1

En plus de leur parrainage des qualifications de sprint, Crypto.com a maintenant mis son nom sur un nouveau prix pour reconnaître les dépassements en Formule 1.

Le Crypto.com Overtake Award sera décerné au pilote qui aura effectué le plus de dépassements au cours de la saison 2021.

À mi-parcours de la campagne, Sebastian Vettel est en passe de récupérer le trophée à gagner, avec un classement qui sera affiché à chacun des grands prix restants. Il est prévu que 12 courses supplémentaires soient organisées cette année, bien que deux lacunes apparaissent actuellement sur le calendrier.

De nouveaux graphiques de diffusion seront introduits en direct pendant chaque course pour signaler les possibilités de dépassement et les mouvements potentiels, et pour aider les fans à suivre les progrès des pilotes dans la chasse au prix Crypto.com Overtake.

Ben Pincus, directeur des partenariats commerciaux de la Formule 1, a déclaré : « Nous sommes ravis d’étendre notre partenariat avec Crypto.com alors que nous introduisons le Overtake Award, qui intégrera la marque dans la Formule 1 tout au long de la saison en plus du partenariat titre. des épreuves de sprint F1.

“Le Crypto.com Overtake Award nous donne l’occasion de célébrer l’instinct des conducteurs à prendre des mesures audacieuses et stratégiques, qui reflètent les qualités nécessaires pour négocier avec la crypto-monnaie.”

Steve Kalifowitz, CMO de Crypto.com, a déclaré : « Nous sommes extrêmement fiers de présenter un prix unique en son genre à la Formule 1.

«Nous nous efforçons de créer des partenariats qui offrent des opportunités gagnant-gagnant et je ne peux pas penser à une opportunité plus parfaite que le Crypto.com Overtake Award.

« Ce prix permet à nos valeurs de briller en célébrant les moments où les conducteurs font preuve de la bravoure nécessaire pour aller de l’avant. Cette saison a déjà vu des dépassements incroyables et j’ai hâte de voir qui est le champion de cette année.

Le prix renforce le partenariat entre la F1 et Crypto.com, qui a débuté le mois dernier lorsque la plate-forme de crypto-monnaie à la croissance la plus rapide au monde est devenue le septième partenaire mondial du sport et partenaire titre des trois événements de sprint F1 cette saison.

La première épreuve de sprint à Silverstone, une « course » de qualification de 17 tours au cours de laquelle Max Verstappen a décroché la pole position pour le Grand Prix de Grande-Bretagne, a, disons, suscité des réactions positives de la part des parties prenantes et des fans.

Il a été confirmé que les épreuves d’essai restantes pour les qualifications de sprint auraient lieu à Monza en septembre et à São Paulo plus tard dans la saison, en supposant que la course au Brésil puisse se dérouler dans un contexte de taux toujours élevés d’infections et de décès par COVID-19 dans ce pays.