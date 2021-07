Sebastian Vettel espère de “bonnes courses” à Silverstone

in

Sebastian Vettel revient à Silverstone dans l’espoir d’une “bonne course” pour sa première visite en tant que pilote Aston Martin.

Le quadruple champion du monde n’est pas étranger à Silverstone, ayant remporté la victoire ici deux fois auparavant, remportant d’abord le Grand Prix de Grande-Bretagne 2009 pour Red Bull, puis le Grand Prix de Grande-Bretagne 2018 en tant que pilote Ferrari.

Mais maintenant, Vettel est aux couleurs d’Aston Martin, et l’équipe cherche désespérément une solide performance lors de sa première course à domicile depuis son retour en Formule 1 pour 2021.

Et pour Aston Martin, le terme « course à domicile » est encore plus fort puisque leur usine est basée dans la ville de Silverstone dans le Northamptonshire.

Par conséquent, de belles courses seraient le moyen idéal pour Aston Martin de célébrer ce retour aux sources.

“Je suis impatient de courir à nouveau à Silverstone”, a déclaré Vettel.

« Il y a beaucoup de sections à grande vitesse sur ce circuit avec de bons endroits pour dépasser, donc je pense qu’il y aura des opportunités pour de vraies courses. C’est aussi un week-end important pour l’équipe, donc j’ai hâte de commencer.

Habillez-vous en vert Aston Martin via la boutique officielle de Formule 1

Le Grand Prix de Grande-Bretagne a toujours été une étape clé du calendrier de la Formule 1, mais cette fois-ci, il entrera dans l’histoire en accueillant un tout nouveau format de week-end de course.

Les qualifications traditionnelles ont été reportées au vendredi afin de faire place à la première étape des qualifications de sprint, une course de sprint de 100 km et 30 minutes qui décidera de la grille du Grand Prix de Grande-Bretagne.

En plus de cela, une foule nombreuse est également prête à regarder l’action se dérouler, marquant un moment important pour la Formule 1 alors qu’elle continue de traverser la pandémie.

Et Lance Stroll est plein d’enthousiasme à l’idée d’emprunter la piste de Silverstone dans son Aston Martin devant des tribunes bondées.

« Silverstone est un vrai classique. La piste est géniale à piloter et c’est toujours génial de venir ici parce que les fans sont tellement passionnés », a-t-il déclaré.

“Cette année, c’est notre première course à domicile en tant qu’Aston Martin, donc j’espère que nous pourrons passer un bon week-end et rendre toute l’équipe de l’autre côté de la route fière.”

Pour toutes les informations sur les qualifications de sprint et leur fonctionnement, consultez notre guide complet.

Suivez-nous sur Twitter @Planète_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !