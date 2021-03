Sebastian Vettel espère devenir plus constant dans sa voiture Aston Martin et «presser la limite» partout sur la piste.

Vettel, qui a rejoint l’équipe anciennement connue sous le nom de Racing Point de Ferrari entre les saisons, a eu un week-end d’essais perturbé plus tôt ce mois-ci, avec plus de temps qu’il n’aurait souhaité passer dans le garage.

Sa première journée d’essais a été meilleure à cet égard, mais le quadruple champion du monde estime qu’il a encore du travail à faire pour s’habituer à sa nouvelle voiture.

Lorsqu’on lui a demandé comment ses deux séances d’entraînement se sont déroulées via Formula1.com, il a répondu: «Occupé. Nous avons essayé de tirer le meilleur parti du temps dont nous disposions.

«Je pense donc que chaque tour m’aide encore à m’habituer à la voiture et à entrer dans un rythme. J’essaie beaucoup de choses, alors je pense qu’il y a encore beaucoup à essayer, beaucoup à apprendre, mais cela semble amusant.

Les séances d’essais duraient auparavant 90 minutes, mais avec la réduction à seulement 60 cette saison, il est devenu, sur papier, plus difficile pour les pilotes de s’adapter à leurs nouvelles voitures 2021.

À ce sujet, Vettel a déclaré: «C’est ce que c’est. Je pense que nous examinons évidemment maintenant certaines des choses que nous avons essayées l’après-midi ou le soir, et nous espérons que ce sera un peu plus clair et plus calme demain, mais je pense que c’est probablement vrai pour le reste du peloton également.

«Je pense qu’il reste encore beaucoup de choses sur la table juste pour s’habituer à la voiture, être capable de presser la limite. En ce moment, cela semble un peu haut et bas. Parfois, je suis vraiment bon et dans les autres virages, je suis loin, mais c’est normal, mais j’espère que demain avec une course plus régulière, je serai capable de repousser la limite partout.

Il ne reste que 10 minutes de cette session… 👀 @ lance_stroll ➡️ 1: 31.393 # SV5 ➡️ 1: 31.769 # FP2 #BahrainGP pic.twitter.com/KREwesighk – Aston Martin Cognizant F1 Team (@ AstonMartinF1) 26 mars 2021

Le nouveau coéquipier de Vettel, Lance Stroll, a déclaré qu’il «faisait du bien» de reprendre la course après s’être placé P8 en FP2 avec un temps beaucoup plus rapide que lors de la première séance.

S’exprimant vendredi soir, il a déclaré: «Il y avait beaucoup de vent. C’est un domaine très compétitif, donc je suis sûr que demain sera très intéressant.

«Bien sûr, nous avons définitivement du pain sur la planche ce soir, nous devons réfléchir à ce que nous pouvons faire pour améliorer la voiture et revenir plus fort demain.»

