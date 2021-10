Sebastian Vettel espère que Max fera un meilleur travail que contre Hamilton

Deux fois vice-champion de Lewis Hamilton, Sebastian Vettel espère que Max Verstappen fera un meilleur travail qu’il n’a réussi à mettre fin au règne du Britannique.

Verstappen et Red Bull ont remplacé Vettel et Ferrari en tant que principal rival pour le titre de Hamilton, du moins en dehors de Mercedes.

En rejoignant Ferrari en 2015, Vettel avait de grands espoirs d’ajouter à ses quatrièmes titres de champion des pilotes, mais n’a pas réussi, notamment en 2017 et 2018 lorsqu’il était deuxième à Hamilton.

Ces deux saisons ont été particulièrement décevantes car de nombreux experts pensaient que Ferrari avait la meilleure voiture, mais entre le pilote et l’équipe, il y avait tout simplement trop d’erreurs.

C’est maintenant au tour de Verstappen de se battre contre Hamilton, le Néerlandais détenant six points d’avance dans la course au titre avec six courses à disputer.

Vettel espère qu’il pourra le fermer.

« J’espère que Max a une meilleure voiture à la fin, ou une meilleure position pour être à la toute fin, parce que les combats que j’étais [in] avec Lewis, malheureusement, nous n’étions pas aussi compétitifs pour lui donner du fil à retordre à la fin », a-t-il déclaré selon Motorsport.com.

« Je pense donc qu’il était assez clair et assez facile pour lui de remporter le championnat à la fin. »

Le désormais pilote Aston Martin est ravi de regarder la bataille se dérouler en tête de la grille car c’est une bataille qui a captivé les fans de Formule 1 dès la toute première course de la saison.

L’Allemand espère que les deux pourront garder le cap lors de la finale de la saison à Abu Dhabi.

Verstappen et Hamilton ont déjà eu deux gros accidents cette saison, Verstappen au Grand Prix de Grande-Bretagne et les deux pilotes n’ont pas vu le drapeau à damier en Italie.

« Je pense que la rivalité est bonne pour n’importe quel sport », a-t-il déclaré. «Mais je suis un grand fan de rivalité avec respect. Et je pense que nous assistons à un combat très propre jusqu’à présent. »

Vettel a déjà fait savoir qu’une des raisons pour lesquelles il veut que Verstappen gagne cette saison est d’empêcher Hamilton de battre le record de Michael Schumacher de sept titres mondiaux.

« Je serais heureux si Max remporte le titre mondial cette année », a-t-il déclaré plus tôt cette année.

« Cela signifierait que Michael Schumacher conserverait son record de sept titres. Michael est mon héros, comme tout le monde le sait, et c’est pourquoi je serais heureux si Max réussissait.

Il a ajouté : « Une chose est claire pour moi : si Lewis réussit et obtient son huitième titre, alors il mérite tout notre respect. »