“ Sebastian Vettel est un chien extrêmement vieux pour apprendre de nouvelles astuces ”

Mark Webber dit que «le chien extrêmement vieux» Sebastian Vettel ne doit pas permettre à ses premiers combats chez Aston Martin de «faire boule de neige».

La nouvelle vie de Vettel chez Aston Martin après son départ de Ferrari n’a pas encore ravivé sa fortune, les tests de pré-saison et la course d’ouverture de la saison 2021, tous deux à Bahreïn, étant à peu près un désastre.

Bien en deçà du temps de piste requis pour les essais, l’ancien quadruple champion du monde a quitté les qualifications du GP de Bahreïn en Q1 après que sa dernière course ait été contrecarrée par des drapeaux jaunes – pour lesquels il n’a pas réussi à ralentir suffisamment, obtenant une pénalité de cinq places qui lui a valu une pénalité de cinq places. lui au fond de la grille.

Et en course, une autre pénalité a été infligée par les commissaires sportifs à l’Allemand après qu’il soit passé à l’arrière de l’Alpine d’Esteban Ocon, terminant la course 15e des 16 voitures encore en circulation.

Bien qu’il y ait toutes les chances que les choses s’améliorent pour Vettel, 33 ans, à mesure qu’il acquiert de l’expérience avec Aston Martin, Webber, son ancien coéquipier de Red Bull, estime qu’il doit changer rapidement les choses – ou risquer une répétition de 2020 quand il a enduré une dernière campagne lamentable avec Ferrari.

“Je pense qu’il serait plus heureux chez Aston Martin, certainement plus heureux là-bas du lundi au vendredi”, a déclaré Webber à .. «Mais que fait le chronomètre? C’est le plus grand baromètre et il le sait mieux que quiconque.

«C’est son critique le plus dur. Il va être vraiment dur avec lui-même. Il est facile pour ce truc de faire boule de neige hors de contrôle. Et c’est ce que sa mission doit être maintenant, faire en sorte que cela ne devienne pas incontrôlable, qu’il puisse remonter à cheval et avoir une sorte de sentiment avec cette voiture.

«Peu importe votre nom ou votre armoire à trophées, chaque année en Formule 1, vous devez livrer et il le sait aussi. Les six ou sept prochaines courses seront donc cruciales pour lui.

Bien que Vettel ait une vaste expérience en tant que pilote de F1 depuis 2007, Webber estime que c’est une épée à double tranchant.

“C’est un chien extrêmement vieux maintenant en termes de nouveaux trucs”, a ajouté l’Australien. «C’est quelque chose qui, encore une fois, est en grande partie sous la surveillance de Seb. Cela dépend donc beaucoup de lui.

«Je pense que la nouvelle équipe ne manquera pas d’enthousiasme pour essayer de rassembler ce qu’elle peut.

«Mais je pense que c’est en grande partie à Seb pour se rendre à ces prochains événements, et le chronomètre peut simplement arrêter une grande partie de cette pourriture et c’est ce dont il aura envie dès que possible.

