Sebastian Vettel et Toto Wolff soutiennent Lewis Hamilton pour les coûts

Sebastian Vettel a apporté son soutien aux récentes critiques de Lewis Hamilton concernant les coûts de la compétition dans l’échelle junior.

Les deux pilotes, qui ont à eux deux un total de 11 championnats de pilotes, ont dans le passé critiqué le montant d’argent dont un jeune a maintenant besoin pour simplement entrer sur la voie de la Formule 1.

Hamilton a récemment fait part de ses inquiétudes, qualifiant la Formule 1 de “club de garçons milliardaires”, affirmant que les enfants issus de milieux moins privilégiés, comme celui dont il est originaire, n’ont désormais aucune chance de poursuivre leur rêve.

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, s’est également exprimé récemment, qualifiant les coûts d’« absurdes ».

« Les chauffeurs sont toujours venus d’horizons différents, et je pense qu’il n’y a pas toujours… tout le monde a son histoire et des choses à gérer [with]”, a-t-il été cité par Motorsport.com.

«Ce que je pense que nous pouvons faire, c’est nous assurer que les courses de base deviennent plus abordables, afin que les enfants qui n’ont aucune expérience financière puissent réellement réussir dans les formules juniors.

« Toutes les grandes équipes de Formule 1 [need to be] capable d’identifier ces enfants, plutôt que de le rendre si cher qu’une bonne saison de karting coûte 250 000, une saison F4 500 000 et une saison F3 1 million.

“C’est totalement absurde, [and] doit s’arrêter, parce que nous voulons y avoir accès. Je pense que nous devons donner accès aux enfants intéressés par le karting, la possibilité de courir pour des budgets beaucoup plus abordables. »

Et parlant de ses propres expériences, Vettel convient également que les coûts sont très élevés, affirmant que la situation est allée dans une « direction sauvage ».

Cela étant dit, Vettel a également averti qu’il s’agissait d’un problème « pas facile à résoudre ».

“Cela a toujours été un passe-temps coûteux”, a déclaré le pilote Aston Martin, cité par Grandpx.news.

« Michael (Schumacher) avait besoin d’aide, j’avais besoin d’aide. Vous avez pu faire environ la moitié du chemin – après cela, c’est devenu difficile, j’ai eu la chance d’obtenir du soutien.

«Mais plus récemment, il s’est développé dans une direction sauvage. « Ce n’est pas facile à réparer non plus – les coûts sont tout simplement trop élevés. »

